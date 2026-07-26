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Deportes Vozinha | Chile |

Vozinha cierra con Colo-Colo

Vozinha se queda en Sudamérica: es el nuevo refuerzo del Colo-Colo

El presidente de Colo-Colo, Aníbal Mosa, confirmó el acuerdo con Vozinha, quien viajará a Santiago en los próximos días para los exámenes médicos.

El destacado arquero del Mundial 2026 Vozinha jugará en un grande de Sudamérica.&nbsp;

El destacado arquero del Mundial 2026 Vozinha jugará en un grande de Sudamérica. 
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Tras consagrarse como una de las grandes revelaciones de la Copa del Mundo 2026, el arquero caboverdiano Josimar José Évora Dias, "Vozinha", continuará su carrera en el fútbol sudamericano. A sus 40 años, el experimentado guardameta alcanzó un acuerdo para sumarse a las filas de Colo-Colo de Chile.

La noticia fue confirmada por el presidente del club albo, Aníbal Mosa, y ratificada en las redes oficiales de la institución. El golero, que llega con el pase en su poder tras finalizar su contrato con el Chaves de Portugal, viajará en los próximos días a Santiago para someterse a la revisión médica de rutina.

Un Mundial para el recuerdo

El fichaje de Vozinha llega tras una actuación consagratoria en la Copa del Mundo disputada en Canadá, México y Estados Unidos. El caboverdiano tuvo brillantes actuaciones en la fase de grupos (destacando el 0-0 ante España y el 2-2 frente a Uruguay) y volvió a lucirse en los dieciseisavos de final frente a Argentina, que recién pudo doblegar a la selección africana en el tiempo suplementario (3-2).

Además Vozinha fue incluido por la FIFA en el once ideal del torneo gracias al voto masivo de los hinchas y su impacto mediático se disparó, superando los 30 millones de seguidores en Instagram.

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