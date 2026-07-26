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Cultura |

guerra de la triple alianza

Del Paraguay próspero, autosustentable y desarrollado al genocidio perpetrado por sus vecinos

Paraguay perdió a casi toda su población masculina incluyendo miles de niños en la guerra, un evento documentado que convirtió a la Guerra de la Triple Alianza en la primera en ser fotografiada en América Latina.

Del Paraguay próspero, autosustentable y desarrollado al genocidio perpetrado por sus vecinos. Un montón de cadaveres paraguayos.

Del Paraguay próspero, autosustentable y desarrollado al genocidio perpetrado por sus vecinos. "Un montón de cadaveres paraguayos".
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Las recientes declaraciones diplomáticas en la región han vuelto a reabrir la cicatriz más profunda de la historia sudamericana: la Guerra de la Triple Alianza. El conflicto, desencadenado por la intervención brasileña en Uruguay y la posterior reacción paraguaya para intentar mantener el equilibrio regional, terminó devastando a Paraguay tras enfrentarlo a la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay.

A la dinámica geopolítica de la Cuenca del Plata se sumaron además las presiones e intereses de potencias extranjeras como Gran Bretaña, cuyos bancos y mercados de libre comercio moldearon el mapa económico tras el exterminio de más del sesenta por ciento de la población paraguaya.

Paraguay y su modelo de desarrollo único

Para comprender la ferocidad con la que Asunción defiende su memoria histórica, es necesario mirar un siglo más atrás y entender el modelo de desarrollo único que se gestó en su territorio. Durante el periodo colonial, las misiones jesuíticas erigieron un sistema socioeconómico singular basado en la propiedad comunitaria, la autosuficiencia agrícola y un alto nivel de organización industrial y cultural junto al pueblo guaraní.

Este legado de soberanía económica e independencia productiva permeó la identidad nacional paraguaya tras su independencia, consolidando un Estado sin deuda externa y celoso de su autonomía, un rasgo que chocaba con las aspiraciones de expansión comercial de las potencias continentales y europeas de la época.

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