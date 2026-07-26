Las recientes declaraciones diplomáticas en la región han vuelto a reabrir la cicatriz más profunda de la historia sudamericana: la Guerra de la Triple Alianza. El conflicto, desencadenado por la intervención brasileña en Uruguay y la posterior reacción paraguaya para intentar mantener el equilibrio regional, terminó devastando a Paraguay tras enfrentarlo a la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay.
guerra de la triple alianza
Del Paraguay próspero, autosustentable y desarrollado al genocidio perpetrado por sus vecinos
Paraguay perdió a casi toda su población masculina incluyendo miles de niños en la guerra, un evento documentado que convirtió a la Guerra de la Triple Alianza en la primera en ser fotografiada en América Latina.