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Tras el temporal, MVOT desarrolla en Salto plan de recuperación de viviendas

El pasado 23 de julio, el departamento de Salto se vio conmovido por un temporal que provocó daños en decenas de viviendas.

Trabajos del MVOT en Salto.

Trabajos del MVOT en Salto.

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El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) desplegó, en el departamento de Salto, un operativo para atender la emergencia provocada por el temporal del pasado 18 de julio. Hasta el momento, los equipos identificaron unas 200 viviendas afectadas, de las cuales 30, ubicadas en la capital, requieren una intervención urgente, además de una cantidad similar en localidades del interior.

Dicho trabajo se desarrolla a través de 12 duplas integradas por un arquitecto y un trabajador social, distribuidas en distintos puntos del departamento, además de un equipo de Mevir que recorre las localidades rurales, según informa el portal del MVOT.

La directora del plan Juntos, Inés Sarríes explicó: “Desde el Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección Nacional de Vivienda (Dinavi) y la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu), que comprende al plan Juntos, estamos con todo el despliegue de técnicos y trabajadores de obra para atender esta situación, que es muy crítica”.

Adaptarse a la realidad

Por su parte, el coordinador regional, Pablo González explicó que las acciones que se realizaban en Salto antes del temporal deberán ser adaptadas a la realidad actual.

Recordó que el ministerio prevé 93 viviendas para el reaolojo del barrio La Amarilla. Además, construye otras 40 para el del barrio Puente Blanco y procura la regularización del asentamiento La Esperanza, que abarca unos 350 hogares.

A ello se suman 120 viviendas rurales proyectadas por Mevir para este período y otras herramientas que aplicará la Dinavi en el territorio.

Viviendas visitadas

Hasta el momento, los equipos del ministerio visitaron las 200 viviendas afectadas en el departamento, de las cuales se identificaron más de 30 en la ciudad de Salto que requieren una intervención urgente, además de un número similar en localidades del interior.

Con ese diagnóstico, el pasado jueves 23, comenzaron las tareas de reacondicionamiento en las viviendas que presentan los daños más severos, con el objetivo de restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad lo antes posible.

En paralelo, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) ya distribuyó cerca de 1.900 chapas entre las familias afectadas.

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