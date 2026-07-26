Tras el temporal, MVOT desarrolla en Salto plan de recuperación de viviendas

Adaptarse a la realidad

Por su parte, el coordinador regional, Pablo González explicó que las acciones que se realizaban en Salto antes del temporal deberán ser adaptadas a la realidad actual.

Recordó que el ministerio prevé 93 viviendas para el reaolojo del barrio La Amarilla. Además, construye otras 40 para el del barrio Puente Blanco y procura la regularización del asentamiento La Esperanza, que abarca unos 350 hogares.

A ello se suman 120 viviendas rurales proyectadas por Mevir para este período y otras herramientas que aplicará la Dinavi en el territorio.

Viviendas visitadas

Hasta el momento, los equipos del ministerio visitaron las 200 viviendas afectadas en el departamento, de las cuales se identificaron más de 30 en la ciudad de Salto que requieren una intervención urgente, además de un número similar en localidades del interior.

Con ese diagnóstico, el pasado jueves 23, comenzaron las tareas de reacondicionamiento en las viviendas que presentan los daños más severos, con el objetivo de restablecer las condiciones mínimas de habitabilidad lo antes posible.

En paralelo, el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) ya distribuyó cerca de 1.900 chapas entre las familias afectadas.