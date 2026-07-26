El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) desplegó, en el departamento de Salto, un operativo para atender la emergencia provocada por el temporal del pasado 18 de julio. Hasta el momento, los equipos identificaron unas 200 viviendas afectadas, de las cuales 30, ubicadas en la capital, requieren una intervención urgente, además de una cantidad similar en localidades del interior.
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Tras el temporal, MVOT desarrolla en Salto plan de recuperación de viviendas
El pasado 23 de julio, el departamento de Salto se vio conmovido por un temporal que provocó daños en decenas de viviendas.