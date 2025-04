¿Vuelve la "Joya" Hernández a Peñarol?: La opinión de los dirigentes aurinegros

Julio Trostchansky, integrante del Consejo Directivo del club, fue enfático al respecto en declaraciones al programa Todo Pelota: “Es necesario ser claro en estos momentos. Peñarol no ha hecho ningún tipo de gestión para acercar al jugador a nuestro club. Eso no quiere decir que no veamos a Abel Hernández como un jugador excepcional, que ya supo estar en Peñarol y nos dio varios goles, algunos de ellos decisivos”.