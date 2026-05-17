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Deportes Club Atlético Peñarol | Campeón del Siglo |

Con carácter

Peñarol venció a Liverpool con 10 jugadores y arrancó el Intermedio pisando fuerte

Peñarol ganó 2-1 en el Campeón del Siglo, quedó a un punto de Racing en la Tabla Anual y mostró carácter jugando más de una hora con un futbolista menos.

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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción de Caras y Caretas

Peñarol debutó con una importante victoria en el Torneo Intermedio tras derrotar 2-1 a Liverpool en el estadio Campeón del Siglo. El conjunto dirigido por Diego Aguirre logró sostener la ventaja pese a jugar con 10 hombres desde la primera mitad, en un resultado que le permite acercarse a Racing en la Tabla Anual.

Un comienzo intenso y con goles rápidos

El encuentro arrancó con gran ritmo y emociones desde los primeros minutos. A los 3’, Gastón Togni avisó con un remate al travesaño y, segundos después, llegó la apertura del marcador. Tras una buena combinación ofensiva, Jesús Trindade conectó de cabeza un centro de Togni para poner el 1-0.

Sin embargo, la respuesta negriazul fue inmediata. Apenas dos minutos más tarde, Federico Martínez aprovechó una asistencia de Nicolás Garayalde y definió ante Washington Aguerre para establecer el empate parcial.

El trámite cambió a los 30’, cuando Maximiliano Olivera fue expulsado por doble amarilla, dejando a Peñarol con un hombre menos durante más de una hora.

Fortaleza defensiva y un triunfo con carácter

Pese a la inferioridad numérica, Peñarol encontró el segundo gol antes del descanso. Matías Arezo ejecutó un tiro libre, Martín Campaña dio rebote y Nicolás Fernández apareció para empujar la pelota a la red y decretar el 2-1.

En el complemento, el aurinegro se replegó y defendió con orden frente a un Liverpool que tuvo la posesión, pero pocas ideas en ataque. La actuación del juvenil Brian Barboza fue uno de los puntos destacados en defensa.

El equipo de Aguirre resistió hasta el final y celebró una victoria valiosa tanto en lo anímico como en la lucha por la Tabla Anual.

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