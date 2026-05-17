Peñarol venció a Liverpool con 10 jugadores y arrancó el Intermedio pisando fuerte

El trámite cambió a los 30’, cuando Maximiliano Olivera fue expulsado por doble amarilla, dejando a Peñarol con un hombre menos durante más de una hora.

Fortaleza defensiva y un triunfo con carácter

Pese a la inferioridad numérica, Peñarol encontró el segundo gol antes del descanso. Matías Arezo ejecutó un tiro libre, Martín Campaña dio rebote y Nicolás Fernández apareció para empujar la pelota a la red y decretar el 2-1.

En el complemento, el aurinegro se replegó y defendió con orden frente a un Liverpool que tuvo la posesión, pero pocas ideas en ataque. La actuación del juvenil Brian Barboza fue uno de los puntos destacados en defensa.

El equipo de Aguirre resistió hasta el final y celebró una victoria valiosa tanto en lo anímico como en la lucha por la Tabla Anual.