Peñarol debutó con una importante victoria en el Torneo Intermedio tras derrotar 2-1 a Liverpool en el estadio Campeón del Siglo. El conjunto dirigido por Diego Aguirre logró sostener la ventaja pese a jugar con 10 hombres desde la primera mitad, en un resultado que le permite acercarse a Racing en la Tabla Anual.
Con carácter
Peñarol venció a Liverpool con 10 jugadores y arrancó el Intermedio pisando fuerte
Peñarol ganó 2-1 en el Campeón del Siglo, quedó a un punto de Racing en la Tabla Anual y mostró carácter jugando más de una hora con un futbolista menos.