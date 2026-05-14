Colegio de Árbitros designó los jueces para la primera fecha del Intermedio

La serie A está integrada por Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro. Por otro lado, en la serie B aparecen Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Wanderers, Danubio, Juventud y Progreso.
Así va la primera del Intermedio
Viernes 15 de mayo
20:00 - MC Torque vs Nacional
- Estadio Charrúa
- Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)
Sábado 16 de mayo
12:00 - Boston River vs Cerro
- Estadio Campeones Olímpicos
- Mathías De Arma - Christian Ferreyra (VAR)
15:00 - Juventud vs Progreso
- Parque Artigas
- Andrés Matonte - Diego Rivero (VAR)
18:30 - Peñarol vs Liverpool
- Estadio Campeón del Siglo
- Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)
Domingo 17 de mayo
10:00 - Central Español vs Defensor Sporting
- Parque Palermo
- Juan Cianni - Daniel Fedorczuk (VAR)
15:00 - Racing vs Cerro Largo
- Parque Roberto
- Leodán González - Yimmy Álvarez (VAR)
18:00 - Albion vs Wanderers
- Estadio Franzini
- Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)
Lunes 18 de mayo
18:30 - Deportivo Maldonado vs Danubio
- Estadio Domingo Burgueño Miguel
- Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)