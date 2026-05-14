se ajustan detalles

Colegio de Árbitros designó los jueces para la primera fecha del Intermedio

El Colegio de Árbitros sancionó a Javier Burgos y Antonio García luego del polémico arbitraje en el partido de Peñarol y Cerro Largo.

Colegio de Árbitros designó a Ostojich para el choque de Peñarol y Liverpool.

Colegio de Árbitros designó a Ostojich para el choque de Peñarol y Liverpool.

 Dante Fernandez / FocoUy
Mientras se aguarda la resolución de la Mutual, que tendrá Asamblea Extraordinaria esta noche, se van delineando los detalles para lo que será la primera fecha del Torneo Intermedio que comenzará este viernes. En las últimas horas, el Colegio de Árbitros designó las ternas para los encuentros del fin de semana.

En cuánto a los árbitros que estarán presentes este fin de semana, se destaca la ausencia de Javier Burgos y Antonio García, que no fueron designados. Esto se da luego de que en el encuentro entre Peñarol y Cerro Largo no sancionaran un claro penal para el elenco arachan.

Esta edición del Torneo Intermedio, tendrá como particularidad que en la cuarta fecha se corta por un mes durante el Mundial, y retomarán las tres fechas restantes tras la disputa del máximo torneo continental de selecciones.

La serie A está integrada por Racing, Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro. Por otro lado, en la serie B aparecen Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Wanderers, Danubio, Juventud y Progreso.

Así va la primera del Intermedio

Viernes 15 de mayo

20:00 - MC Torque vs Nacional

  • Estadio Charrúa
  • Gustavo Tejera - Jonhatan Fuentes (VAR)

Sábado 16 de mayo

12:00 - Boston River vs Cerro

  • Estadio Campeones Olímpicos
  • Mathías De Arma - Christian Ferreyra (VAR)

15:00 - Juventud vs Progreso

  • Parque Artigas
  • Andrés Matonte - Diego Rivero (VAR)

18:30 - Peñarol vs Liverpool

  • Estadio Campeón del Siglo
  • Esteban Ostojich - Diego Dunajec (VAR)

Domingo 17 de mayo

10:00 - Central Español vs Defensor Sporting

  • Parque Palermo
  • Juan Cianni - Daniel Fedorczuk (VAR)

15:00 - Racing vs Cerro Largo

  • Parque Roberto
  • Leodán González - Yimmy Álvarez (VAR)

18:00 - Albion vs Wanderers

  • Estadio Franzini
  • Javier Feres - Andrés Cunha (VAR)

Lunes 18 de mayo

18:30 - Deportivo Maldonado vs Danubio

  • Estadio Domingo Burgueño Miguel
  • Hernán Heras - Daniel Rodríguez (VAR)

