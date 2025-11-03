Abuelas de Plaza de Mayo extiende la búsqueda de nietos a Uruguay

El proyecto tiene un doble propósito fundamental:

Difundir el derecho a la identidad.

Ofrecer orientación y apoyo a las personas que tengan dudas sobre su origen o deseen aportar información relevante sobre casos de apropiación ocurridos durante las dictaduras del Cono Sur.

Llamada a Quienes Nacieron entre 1975 y 1983

La nueva filial uruguaya ya ha activado perfiles en redes sociales para invitar a la ciudadanía a comunicarse. El llamado se dirige especialmente a quienes nacieron entre 1975 y 1983 y tienen la sospecha de que su identidad pudo haber sido alterada.

Desde Abuelas de Plaza de Mayo se remarcó que esta campaña trasciende la simple localización de nietos nacidos en centros clandestinos durante la dictadura argentina. El esfuerzo se enmarca en un proceso más amplio para "reconstruir historias familiares y restituir identidades como parte de una memoria regional compartida".

Esta iniciativa consolida la lucha por la verdad y la justicia como una memoria regional que une a las víctimas y sus familiares en todo el Cono Sur.