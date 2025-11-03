Con la presencia destacada del presidente Yamandú Orsi, la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una nueva y crucial campaña de búsqueda en Montevideo. El objetivo central es localizar a los nietos y nietas víctimas del terrorismo de Estado que podrían estar residiendo en territorio uruguayo.
Lanzamiento Histórico
Abuelas de Plaza de Mayo extiende la búsqueda de nietos a Uruguay
Difundir el derecho a la identidad y ofrecer orientación y apoyo a las personas que tengan dudas sobre su origen o deseen aportar información.