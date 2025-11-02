Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Turismo | Beneficios | combustibles

Estímulo al movimiento interno

Turismo lanza nuevos beneficios para incentivar las vacaciones dentro del país

El Ministerio de Turismo renovó su paquete de beneficios con rebajas, devoluciones y descuentos en hoteles, gastronomía y combustibles, vigentes hasta abril de 2026

Turismo en Uruguay

Por Redacción de Caras y Caretas

El Ministerio de Turismo presentó un conjunto de medidas que buscan fomentar el turismo interno y facilitar que más uruguayos disfruten sus vacaciones dentro del país. Los beneficios incluyen exoneración del IVA, devoluciones de impuestos y descuentos especiales en diversos servicios turísticos, vigentes hasta el 30 de abril de 2026.

Entre las medidas principales se destaca el IVA cero en hoteles y alojamientos durante la baja temporada, comprendida entre el lunes siguiente al final de Semana de Turismo y el 15 de noviembre.

Además, los uruguayos podrán acceder a la devolución de 9 puntos de IVA en servicios gastronómicos —como restaurantes, bares, cafeterías y servicios de catering o eventos—, así como en el alquiler de vehículos sin chofer y en los servicios de mediación para arrendamientos turísticos.

Todos estos beneficios aplican a consumidores finales que abonen mediante tarjetas de crédito o débito, dinero electrónico o instrumentos análogos.

Combustibles

A su vez, el plan incorpora descuentos adicionales en combustibles, que alcanzan el 33% en estaciones cercanas a los pasos de frontera con Argentina y el 30% en las zonas limítrofes con Brasil, siempre que el pago se realice con tarjeta.

Por último, el Banco República (BROU) se suma a la iniciativa con beneficios exclusivos para usuarios de sus tarjetas Mastercard BROU Recompensa, que ofrecen descuentos en gastronomía, combustibles, supermercados y alojamiento, según la época del año.

Con estas medidas, el Ministerio de Turismo busca estimular el movimiento interno, apoyar a los prestadores del sector y mantener activo el flujo turístico durante todo el año.

Temas

