Turismo lanza nuevos beneficios para incentivar las vacaciones dentro del país

Todos estos beneficios aplican a consumidores finales que abonen mediante tarjetas de crédito o débito, dinero electrónico o instrumentos análogos.

Combustibles

A su vez, el plan incorpora descuentos adicionales en combustibles, que alcanzan el 33% en estaciones cercanas a los pasos de frontera con Argentina y el 30% en las zonas limítrofes con Brasil, siempre que el pago se realice con tarjeta.

Por último, el Banco República (BROU) se suma a la iniciativa con beneficios exclusivos para usuarios de sus tarjetas Mastercard BROU Recompensa, que ofrecen descuentos en gastronomía, combustibles, supermercados y alojamiento, según la época del año.

Con estas medidas, el Ministerio de Turismo busca estimular el movimiento interno, apoyar a los prestadores del sector y mantener activo el flujo turístico durante todo el año.