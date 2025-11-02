El Ministerio de Turismo presentó un conjunto de medidas que buscan fomentar el turismo interno y facilitar que más uruguayos disfruten sus vacaciones dentro del país. Los beneficios incluyen exoneración del IVA, devoluciones de impuestos y descuentos especiales en diversos servicios turísticos, vigentes hasta el 30 de abril de 2026.
Estímulo al movimiento interno
Turismo lanza nuevos beneficios para incentivar las vacaciones dentro del país
