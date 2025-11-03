Advertencia del MEC a la AUF: exige "transparencia y objetividad" en el proceso licitatorio

"Deseo transmitirle que es mi aspiración —y la del Gobierno— que este proceso se desarrolle y concluya con transparencia y objetividad, conforme a los principios generales que deben regir todo procedimiento de contratación, ya sea en el ámbito público como en el privado", continuó.

El apoyo del Estado y la importancia social del fútbol

José Carlos Mahía, justificó la importancia de la carta al entender que "el fútbol constituye el fenómeno social y cultural más relevante de nuestro país; por ello, considero de interés general hacerle llegar con claridad mis valoraciones al respecto".

"El Estado uruguayo, a través de sus Entes Públicos (ANTEL, UTE, ANCAP, BSE, BROU, entre otros) ha sostenido históricamente la importancia de apoyar al deporte nacional en sus diversas disciplinas", recordó el ministro.

