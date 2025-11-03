El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) se pronunció formalmente sobre la licitación para la comercialización de los derechos de televisión del fútbol uruguayo para el período 2026 - 2029, exigiendo que el proceso se desarrolle con "transparencia y objetividad".
derechos de TV del fútbol uruguayo
Advertencia del MEC a la AUF: exige "transparencia y objetividad" en el proceso licitatorio
Mahía sostuvo que la principal preocupación es "la modalidad de presentación de propuestas" y pide "máximas garantías de igualdad de trato y confidencialidad".