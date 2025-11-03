Plaza Colonia perdió como local y descendió a la Segunda División

El partido no fue nada bueno, marcado por la tensión y la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres. Durante todo el encuentro, quien más quiso fue el equipo local pero sin lograr ser claro ni efectivo al momento de culminar las jugadas. Pero en el mejor momento de Plaza Colonia, iba a llegar el gol visitante que derrumbó todas las ilusiones colonienses.