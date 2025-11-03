Plaza Colonia perdió como local y descendió a la Segunda División

En el partido que cerraba la penúltima fecha del Torneo Clausura, Cerro Largo viajó hasta el oeste del país, venció sobre el final a Plaza Colonia por 2 a 0, resultado que decretó el descenso del conjunto patablanca a la Segunda División.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
El partido no fue nada bueno, marcado por la tensión y la necesidad de ambos equipos de sumar de a tres. Durante todo el encuentro, quien más quiso fue el equipo local pero sin lograr ser claro ni efectivo al momento de culminar las jugadas. Pero en el mejor momento de Plaza Colonia, iba a llegar el gol visitante que derrumbó todas las ilusiones colonienses.
Cuando el reloj marcaba el minuto 82 (y en el primer tiro al arco del arachán), Franco Rossi se encontró con la pelota boyando fuera del área, y con un potente remate puso el primero del partido. Ya sobre el final, en un contragolpe letal y gracias al desvió en un defensor, Enrique Almeida sentenció el partido.
Con este resultado, Plaza Colonia descendió a la Segunda División luego de haber hecho un muy buen Apertura. Por el lado de Cerro Largo, la victoria les da una leve esperanza de pelear por un lugar en la Sudamericana.
Plaza Colonia
Joaquín Silva, Valentino Würth, Ángel Cayetano, Matías Velázquez, Juan Manuel Ramos, Yacouba Meité (46′ Facundo Píriz), Yvo Calleros, Benjamín Acosta (46′ Agustín Maidana), Santiago Otegui (79′ Cristian Barros), Hebert Vergara (64′ Lucas Carrizo), Alex Bruno (68′ Agustín Ocampo).
DT: Alberto Mena
Cerro Largo
Gino Santilli, Lautaro Vázquez, Mauro Brasil, Martín Gianoli, Facundo Bonifazi, Maximiliano Añasco (88′ Nicolás Bertocchi), Lucas Correa, Alan Di Pippa (19′ Agustín Pérez Siri, 67′ Enrique Almeida), Bruno Hernández (67′ Mario García), Ihojan Pérez (67′ Cristian González), Franco Rossi.
DT: Danielo Núñez