Escribano formalizó denuncia por firma suya falsificada en acta que acompañó al aval trucho de Cardama

Calabuig de Leyva indicó que revisó sus archivos sin hallar ningún acta firmada por él entre fines de octubre y comienzos de noviembre, aunque encontró un documento vinculado al caso firmado por su colega de despacho, Vicente Tomás Bernart. El sello de este último aparece en el vértice superior izquierdo del acta cuestionada, elemento que llevó a Calabuig de Leyva a sospechar que el documento presentado al gobierno uruguayo no era auténtico.

Las advertencias del estudio Delpiazzo

Según un informe del estudio Delpiazzo Abogados presentado el 6 de noviembre de 2024 al Ministerio de Defensa, no existían pruebas de que Alex Walsh tuviera representación para firmar la garantía.

El estudio señaló que la documentación no estaba apostillada ni certificada, y que el acta española "no acredita la firma ni la representación del firmante".

Tras esa observación apareció una "acta de manifestación" fechada el 15 de noviembre de 2024, en la que Calabuig de Leyva supuestamente daba fe de que Sabater Cabanes había declarado que Walsh contaba con poderes suficientes para emitir y firmar la garantía número 241022ECB/1 a nombre de EuroCommerce Limited.

El documento incluye la fórmula notarial "doy fe", la firma de Calabuig y su sello, pero -tal como se lee líneas arriba- el notario asegura que nunca lo firmó y que se trataría de una falsificación.

El 22 de noviembre -dos días antes del balotaje-, el director de Secretaría del MDN, Fabián Martínez, validó la garantía de EuroCommerce, a pesar de que no se había presentado el original con la certificación apostillada de la firma del aval.