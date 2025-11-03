Escribano formalizó denuncia por firma suya falsificada en acta que acompañó al aval trucho de Cardama

Tras constatar que su firma fue falsificada para presentar el acta que acompañó la garantía de EuroCommerce Ltd. presentada por Mario Cardama -y avaló el gobierno de Lacalle Pou- para activar el contrato de compra de dos patrulleras oceánicas (OPV), el escribano Luis Calabuig de Leyva presentó el 28 de octubre una denuncia ante la Policía española consignó Crónicas del Este.
La firma trucha del acta que acompañaba una garantía trucha
La supuesta firma de Calabuig de Leyva en acta notarial certificaba que un tercero, Francisco Sabater Cabanes, se presentó ante él y garantizó que Alex Walsh tenía facultades suficientes para firmar el aval por 4.135.000 euros.
Tras conocerse el documento, el semanario Búsqueda contactó al notario español y este se desmarcó del acta notarial que acompañaba la garantía redactada en inglés y sin apostillar. “Ese documento no lo he firmado yo, lo estoy comprobando. Es posible que sea una falsificación”, respondió la semana pasada el escribano y aseveró que conversará al respecto "si es necesario, con las autoridades uruguayas".
Calabuig de Leyva indicó que revisó sus archivos sin hallar ningún acta firmada por él entre fines de octubre y comienzos de noviembre, aunque encontró un documento vinculado al caso firmado por su colega de despacho, Vicente Tomás Bernart. El sello de este último aparece en el vértice superior izquierdo del acta cuestionada, elemento que llevó a Calabuig de Leyva a sospechar que el documento presentado al gobierno uruguayo no era auténtico.
Las advertencias del estudio Delpiazzo
Según un informe del estudio Delpiazzo Abogados presentado el 6 de noviembre de 2024 al Ministerio de Defensa, no existían pruebas de que Alex Walsh tuviera representación para firmar la garantía.
El estudio señaló que la documentación no estaba apostillada ni certificada, y que el acta española "no acredita la firma ni la representación del firmante".
Tras esa observación apareció una "acta de manifestación" fechada el 15 de noviembre de 2024, en la que Calabuig de Leyva supuestamente daba fe de que Sabater Cabanes había declarado que Walsh contaba con poderes suficientes para emitir y firmar la garantía número 241022ECB/1 a nombre de EuroCommerce Limited.
El documento incluye la fórmula notarial "doy fe", la firma de Calabuig y su sello, pero -tal como se lee líneas arriba- el notario asegura que nunca lo firmó y que se trataría de una falsificación.
El 22 de noviembre -dos días antes del balotaje-, el director de Secretaría del MDN, Fabián Martínez, validó la garantía de EuroCommerce, a pesar de que no se había presentado el original con la certificación apostillada de la firma del aval.