Archivan por prescripción causa de Manini por "delito de omisión"

Pedido de desafuero en 2020

La causa que investiga a Manini Ríos fue polémica en 2020, cuando aún era senador y la Cámara alta analizó su pedido de desafuero ante la confesión de José Nino Gavazzo en un Tribunal de Honor.

El tema fue discutido en el Parlamento y el Senado resolvió no aprobar el desafuero de Manini Ríos por falta de votos.

Se pronunciaron en contra el Partido Nacional, Cabildo Abierto, con excepción del propio Manini, que se retiró de sala, y el sector Batllistas del Partido Colorado. A favor votaron los senadores del Frente Amplio y del sector Ciudadanos del Partido Colorado, entonces liderado por Ernesto Talvi.

El Relato

Gavazzo aseguró haber arrojado al río Negro el cuerpo del desaparecido Roberto Gomensoro. Los militares que integraban el Tribunal notificaron estas confesiones a su superior (Manini) en abril y luego en julio.

El exsenador cabildante, en su momento, dijo haber reportado al entonces ministro de Defensa, el fallecido Jorge Menéndez (no a la Justicia), el expediente llegó al Poder Ejecutivo en febrero de 2019.

En noviembre de 2019, Manini Ríos se presentó ante la Justicia en una audiencia en la que el fiscal Rodrigo Morosoli solicitó su desafuero por esta causa. El magistrado entendía que el líder cabildante omitió informar a sus superiores del Poder Ejecutivo y a la Justicia de que Gavazzo había confesado haber arrojado al río Negro a Roberto Gomensoro, militante tupamaro desaparecido en 1973, poco antes del inicio formal del golpe de Estado.