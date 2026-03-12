Manini sigue perdiendo "soldados": renunció uno de los defensores de la contratación de Cardama

Elgue fue subsecretario del Ministerio de Defensa durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y fue una pieza importante en las tratativas de esa administración con el astillero Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas OPV. El exjerarca será uno de los convocados a la comisión especial que investiga el proceso de adquisición al astillero español.

Defendió contratar a Cardama

Luego de que el gobierno de Yamandú Orsi denunciara un "fraude al Estado uruguayo" por la presentación de una garantía falsa por parte del astillero, Elgue tomó distancia de la decisión tomada bajo esa administración, dado que había renunciado el 8 de agosto del 2024 para abocarse a la campaña.

"En ese proceso yo no estaba en el Ministerio de Defensa, pero hasta ese momento siempre estuvimos en el control de las garantías presentadas, un procedimiento bastante cuidadoso. Por eso me sorprendió. Desconozco qué fue lo que ocurrió; lo mejor es que la Justicia se expida", dijo a Desayunos Informales meses atrás.

No obstante, Elgue sí ha defendido la gestión para dar con la propuesta de Cardama luego de un llamado que se declaró desierto. En una charla con militantes cabildantes en noviembre del año pasado, Elgue recordó que en abril de 2023 el entonces ministro Javier García le comunicó que tenía “una propuesta del astillero Cardama” que, “económicamente, parecía mucho más accesible” en comparación con las que se habían presentado en la licitación, según informó La Diaria.

Elgue sostuvo que que todo fue auditado por el Tribunal de Cuentas. Ante una consulta de un militante sobre si se apuraron en contratar a Cardama, el exsubsecretario de Defensa defendió, según consignó La Diaria: “Veníamos súper atrás y es una necesidad real”.