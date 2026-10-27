La Policía Federal de Brasil procedió a la detención del militar retirado uruguayo Pedro Mato, quien se mantenía en calidad de prófugo de la Justicia de Uruguay al menos desde el año 2013, según dio a conocer Rivera Noticias. Mato residía en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento amparándose en su nacionalidad brasileña, obtenida en 2003, dado que el numeral 51 del artículo 5 de la Constitución de Brasil establece que ningún ciudadano brasileño naturalizado puede ser extraditado.
Derechos Humanos
Detienen en Brasil al militar retirado uruguayo Pedro Mato por crímenes de Lesa Humanidad
El militar retirado Pedro Mato fue condenado por la causa Plan Cóndor investigada en Italia. Mato residía en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento.