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Derecho Humanos Mato | crímenes |

Derechos Humanos

Detienen en Brasil al militar retirado uruguayo Pedro Mato por crímenes de Lesa Humanidad

El militar retirado Pedro Mato fue condenado por la causa Plan Cóndor investigada en Italia. Mato residía en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento.

Pedro Mato fue detenido en Brasil.

Pedro Mato fue detenido en Brasil.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Policía Federal de Brasil procedió a la detención del militar retirado uruguayo Pedro Mato, quien se mantenía en calidad de prófugo de la Justicia de Uruguay al menos desde el año 2013, según dio a conocer Rivera Noticias. Mato residía en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento amparándose en su nacionalidad brasileña, obtenida en 2003, dado que el numeral 51 del artículo 5 de la Constitución de Brasil establece que ningún ciudadano brasileño naturalizado puede ser extraditado.

El arresto se llevó a cabo en el marco de las actuaciones promovidas por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil a instancias del requerimiento de la Justicia italiana. El alto tribunal brasileño homologó la condena impuesta en Italia contra el militar por los delitos cometidos contra ciudadanos italianos en el contexto de la represión coordinada del Plan Cóndor. Aunque el fallo original de la Justicia italiana establecía una pena de cadena perpetua, la condena deberá adecuarse al marco normativo de Brasil, adaptándose a una pena máxima de 30 años de prisión.

Requerido por crímenes de Lesa Humanidad

En Uruguay, Pedro Mato enfrenta graves acusaciones y es requerido por la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Figura como imputado en la investigación por el asesinato del militante del Partido Demócrata Cristiano, Luis Batalla Piedrabuena, perpetrado el 25 de mayo de 1972 en las instalaciones del Batallón de Infantería N.º 10 de Treinta y Tres.

Asimismo, las pesquisas judiciales en territorio uruguayo lo vinculan con múltiples crímenes de lesa humanidad perpetrados por represores en Buenos Aires. Entre ellos se destacan los homicidios de Rosario Barredo, William Whitelaw, Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, así como la desaparición forzada del militante comunista Manuel Liberoff. La causa contempla también la privación de libertad de Gabriela Schroeder, Victoria Barredo y Máximo Barredo, y las actuaciones vinculadas a la supresión de estado civil de Macarena Gelman y Mariana Zaffaroni, junto a decenas de otras violaciones a los derechos humanos.

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