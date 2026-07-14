Canelones y Acnur renovaron convenio para atender a refugiados y migrantes

Más derechos para migrantes

Por su parte, Isabel Márquez, representante de Acnur, valoró la continuidad del trabajo y destacó el compromiso sostenido del departamento en la implementación de políticas de acogida e inclusión.

Agregó que la experiencia desarrollada en Canelones constituye un ejemplo de cooperación entre los gobiernos locales y los organismos internacionales para promover la protección, la integración y el acceso efectivo a derechos de las personas refugiadas y migrantes.

La directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, recordó que el vínculo entre el Gobierno de Canelones y Acnur se mantiene desde 2020 y ha permitido impulsar diversas acciones orientadas a acompañar a personas refugiadas y migrantes en su proceso de integración.

Respuestas

Finalmente, el coordinador del Área de Movilidad Humana del Gobierno de Canelones, Oscar Amigo, resaltó la importancia de sostener alianzas con los gobiernos departamentales para dar respuestas concretas a las personas que llegan al país en busca de protección internacional.

Desde la incorporación de Canelones al Sistema de Ciudades y Departamentos Solidarios de ACNUR, ambas instituciones han desarrollado acciones conjuntas para garantizar el acceso a derechos de personas refugiadas y migrantes. Entre ellos se encuentran procesos de relocalización, acompañamiento para la inserción laboral y educativa, así como programas de capacitación.