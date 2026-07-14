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Derecho Humanos

avanzando en derechos

Canelones y Acnur renovaron convenio para atender a refugiados y migrantes

El acuerdo permite que los refugiados y migrantes residentes en Canelones accedan a capacitación y derechos.

Canelones refirmó su compromiso.

Canelones refirmó su compromiso.

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Canelones reafirmó su compromiso con la protección de las personas refugiadas y migrantes residentes en el departamento, al renovar el convenio de cooperación con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la protección, la integración y el acceso a derechos de los migrantes.

Durante la firma del convenio, el intendente en funciones Pedro Irigoin destacó que con la renovación del acuerdo se trata de dar continuidad a un proceso de trabajo conjunto que Canelones desarrolla junto a Acnur para garantizar derechos y generar oportunidades de integración para las personas refugiadas y migrantes.

"Hoy estamos renovando lo que entendemos como una herramienta fundamental", sostuvo. Y agregó que se trata de "tener un marco de trabajo permanente, ordenado y con una mirada nacional, departamental y municipal que nos tenga muy atentos a una situación que también puede ser una oportunidad y que nos llena de desafíos”.

Más derechos para migrantes

Por su parte, Isabel Márquez, representante de Acnur, valoró la continuidad del trabajo y destacó el compromiso sostenido del departamento en la implementación de políticas de acogida e inclusión.

Agregó que la experiencia desarrollada en Canelones constituye un ejemplo de cooperación entre los gobiernos locales y los organismos internacionales para promover la protección, la integración y el acceso efectivo a derechos de las personas refugiadas y migrantes.

La directora de Desarrollo Humano, Gabriela Garrido, recordó que el vínculo entre el Gobierno de Canelones y Acnur se mantiene desde 2020 y ha permitido impulsar diversas acciones orientadas a acompañar a personas refugiadas y migrantes en su proceso de integración.

Respuestas

Finalmente, el coordinador del Área de Movilidad Humana del Gobierno de Canelones, Oscar Amigo, resaltó la importancia de sostener alianzas con los gobiernos departamentales para dar respuestas concretas a las personas que llegan al país en busca de protección internacional.

Desde la incorporación de Canelones al Sistema de Ciudades y Departamentos Solidarios de ACNUR, ambas instituciones han desarrollado acciones conjuntas para garantizar el acceso a derechos de personas refugiadas y migrantes. Entre ellos se encuentran procesos de relocalización, acompañamiento para la inserción laboral y educativa, así como programas de capacitación.