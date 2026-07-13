Siete cargos de confianza política serán cesados en Lavalleja y esta es la razón

Municipios gobernados por la oposición

Todos los cargos afectados pertenecen a municipios gobernados por la oposición. Sin embargo, desde la Intendencia aseguraron que la resolución obedece exclusivamente a razones presupuestales y administrativas, y descartaron que implique una valoración sobre la gestión o el signo político de las autoridades locales.

Seegún publicó Primera Página, fuentes del gobierno departamental señalaron que la administración continuará coordinando con todos los municipios del departamento, independientemente de su filiación partidaria, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y el normal funcionamiento de los gobiernos locales.

La decisión forma parte, además, de un proceso de reorganización administrativa impulsado por la Intendencia de Lavalleja, que busca ordenar la estructura funcional del organismo, racionalizar el uso de los recursos públicos y adecuar las contrataciones a las disposiciones establecidas en el presupuesto vigente.

El intendente Daniel Ximénez sostuvo que la medida responde al cumplimiento de lo resuelto por la Junta Departamental y no a una decisión política contra los municipios afectados. "Valoramos el trabajo de los alcaldes y vamos a continuar coordinando con todos los municipios, sin distinciones partidarias. Esta medida no responde a una decisión contra los gobiernos locales, sino a la necesidad de cumplir con lo votado por los ediles en la Junta Departamental, que no aprobaron la continuidad de estos cargos en el presupuesto", afirmó el jefe comunal.