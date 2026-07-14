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Sindicales titulación | Formación Docente | problemas estructurales

"Problemas estructurales"

Fenapes rechaza plan de titulación docente y reclama ámbitos de negociación colectiva

El sindicato de docentes rechazó que la antigüedad sea un mecanismo de titulación y afirmó que la experiencia en las aulas "no sustituye la formación docente".

Fenapes rechaza plan de titulación docente y reclama políticas estructurales a la ANEP.

Fenapes rechaza plan de titulación docente y reclama políticas estructurales a la ANEP.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) rechazó la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que establece un mecanismo de titulación para docentes en ejercicio.

En una declaración pública aprobada por su Asamblea General de Delegados, el sindicato sostuvo que la medida), aprobada en octubre de 2025, "confirma un rumbo de política educativa que la Fenapes ha venido confrontando desde hace años" y no representa "un hecho aislado".

La organización recordó que ya había expresado reparos durante la implementación de los cursos vinculados a la Transformación Curricular Integral, frente a los mecanismos de equiparación con titulaciones universitarias impulsados por la administración anterior del Ministerio de Educación y Cultura y durante la discusión de la Ley de Urgente Consideración.

Problemas estructurales

Para Fenapes, el problema de la falta de docentes titulados responde a problemas estructurales y no a decisiones individuales. En ese sentido, señaló que la situación es consecuencia de "años de insuficiente inversión pública, deterioro salarial, multiempleo, fragmentación de las cargas horarias, debilitamiento de la formación docente y de desprestigio planificado y sostenido hacia el cuerpo docente". A su entender, cuando esas condiciones no se modifican, "las políticas públicas dejan de intervenir sobre las causas y pasan a administrar sus efectos".

La federación también rechazó que la antigüedad laboral sea considerada un mecanismo suficiente para obtener la titulación por considerar que "no sustituye la formación docente específica, la reflexión teórica, la investigación ni la construcción colectiva del conocimiento profesional". Agregó que equiparar los años de servicio con un proceso formativo "desvaloriza la formación docente y consolida respuestas excepcionales allí donde se requieren políticas públicas capaces de garantizar el derecho a la formación integral".

En la declaración, el sindicato vinculó además la profesionalización docente con las condiciones laborales y destacó la realización del último concurso nacional para la efectivización de más de 5.000 docentes, tanto de docencia directa como indirecta. Afirmó que fortalecer la profesión también requiere estabilidad laboral y planteó que la respuesta a la escasez de docentes pasa por "una inversión educativa de al menos el 6+1 % del Producto Interno Bruto, la expansión de la formación docente pública, una política salarial adecuada, la creación de becas y mecanismos garantistas de licencias por estudio".

Asimismo, Fenapes sostuvo que el debate excede el procedimiento de titulación y consideró que "está en disputa el papel del Estado frente a la Educación Pública y la necesidad de autonomía y cogobierno". En ese marco, expresó que rechaza "por forma y contenido la propuesta de titulación (punto 4.1.2 de la Res. 3009/025) aprobada por el Codicen de la ANEP", al entender que representa "un profundo retroceso en lo referente a la búsqueda de propuestas de profesionalización integrales".

Hacia el final del comunicado, Fenapes reclamó que se instalen "a la brevedad los ámbitos de negociación colectiva" para abordar la situación y sostuvo que, en esos espacios bipartitos, debe discutirse una política integral de profesionalización docente. "Las respuestas parciales no solo resultan insuficientes, sino que consolidan procesos de desprofesionalización y profundizan las desigualdades en la formación", expresaron.

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