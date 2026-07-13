Nuevos hallazgos del caso Cardama: diputado del FA aseguró que llegarán "al fondo del asunto"

"No hicieron controles financieros ni notariales"

Garlo realizó además una puesta a punto sobre los avances de la investigación parlamentaria, particularmente tras la comparecencia del exdirector general de Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez. Consultado sobre las críticas de Martínez, quien sostuvo que fue hostigado por Garlo durante la sesión, el legislador rechazó esa interpretación.

"Se sintió quizá un poco presionado por las preguntas que formulamos. Yo aclaré que bajo ningún concepto y en ningún momento nuestra intención es hostigar a ninguna de las personas que comparece ante la comisión", afirmó.

A su entender, el exjerarca ocupó un lugar central durante el proceso porque "tuvo en sus manos los papeles que se ha demostrado que son falsos y que permitieron en definitiva que Cardama eventualmente estafara al Estado uruguayo".

Garlo sostuvo que varias de las preguntas realizadas quedaron sin respuesta, especialmente las vinculadas al papel que desempeñó Martínez durante los once meses en los que la empresa intentó constituir las garantías necesarias para que el contrato entrara en vigor.

El diputado dijo que le llamó "poderosamente la atención" que quien ocupaba un cargo de asesoramiento y mantenía un intercambio permanente con representantes de Cardama asegurara no haber intervenido en ese aspecto del proceso. "¿Cómo podía ser que no tuviera conocimiento del proceso de las garantías al detalle, que no supiera qué documentación se estaba tratando, qué incidencia podía tener esa documentación?", cuestionó.

Para Garlo, uno de los principales resultados de las últimas actuaciones de la comisión fue haber confirmado que el Ministerio de Defensa no realizó controles financieros ni notariales sobre la garantía presentada por Eurocommerce. "Logramos confirmar con la declaración de Fabián Martínez que el Ministerio de Defensa no realizó ningún control financiero ni notarial de la garantía trucha de Eurocommerce", afirmó.

En ese sentido, sostuvo que "en principio podemos decir que ha existido por lo menos una desprolijidad que puede terminar siendo una negligencia que ha llevado en definitiva a esta situación".

El legislador indicó que la garantía era una condición indispensable para que el contrato comenzara a ejecutarse y se habilitara el primer desembolso de ocho millones de euros. "Sin esa documentación, Cardama no habría cobrado los ocho primeros millones de euros y tampoco el contrato se habría empezado a implementar", remarcó.

Incluso manifestó su posición personal sobre ese punto. "Yo entiendo personalmente que este contrato nunca debió haber entrado en vigor porque las condiciones que se habían firmado nunca se cumplieron".

Documentación falsificada

Durante la entrevista, Garlo explicó que la investigación permitió constatar que uno de los documentos presentados por Cardama había sido adulterado. "La semana pasada nos enteramos que ese papel de ese escribano había sido flagrantemente falsificado. Tenemos el original y el falso, y uno los contrapone y es tremendo, pero realmente sumamente burdo", sostuvo.

A partir de ese hallazgo, cuestionó la ausencia de verificaciones por parte del Ministerio. "Nadie lo chequeó, nadie lo cotejó, nadie. Nadie hizo las mayores diligencias posibles para evitar justamente ser víctimas de una eventual estafa o un fraude", expresó.

El diputado repasó además la secuencia de los hechos y señaló que, tras vencerse la prórroga otorgada a Cardama para presentar las garantías, el Ministerio había iniciado gestiones para comunicar que el contrato no entraría en vigor. Sin embargo, relató que la empresa solicitó un plazo adicional de 72 horas y que ese pedido fue concedido. "A las 72 horas aparece la garantía trucha de Eurocommerce", afirmó.

Según indicó, la documentación llegó meses después "de mano de Cardama" y fue recién entonces cuando se habilitó el primer pago. "Ahí ya tenemos por lo menos indicios de una enorme desprolijidad", sostuvo.

¿Cómo sigue la investigación?

Garlo explicó que la comisión investigadora tiene como cometido establecer eventuales responsabilidades políticas y elevar posteriormente un informe a la Asamblea General con las recomendaciones que correspondan.

Recordó que actualmente ya existe una denuncia presentada por la Presidencia de la República ante la Fiscalía por la presunta estafa vinculada a la garantía presentada por Cardama.

Asimismo, destacó el volumen de información analizada desde el comienzo de la investigación. "La comisión viene avanzando de forma sistemática, no hemos parado desde el mes de febrero. El volumen de información que la comisión ha recibido es muy importante", afirmó.

En su caso particular, señaló que revisó "más de 1.500 correos electrónicos de múltiples casillas, tanto de la Armada como del Ministerio de Defensa", trabajo que, según dijo, permitió identificar distintos elementos incorporados a la investigación.

Consultado sobre si ya es posible hablar de hechos de corrupción, Garlo evitó adelantar conclusiones. "No puedo aventurar. Creo que es muy importante cuidar las formas", respondió. Y añadió: "Esta comisión investigadora y la política en general no puede convertirse en un espectáculo de ataques cruzados entre colectividades partidarias. La política debe enaltecerse en el ejercicio de la defensa del interés general", afirmó.

En ese marco, insistió en que el objetivo es esclarecer los hechos. "Estamos investigando una eventual estafa al Estado uruguayo y una vulneración de los intereses del pueblo uruguayo", sostuvo.

Finalmente, aseguró que la comisión buscará agotar todas las líneas de investigación antes de presentar sus conclusiones. "Vamos a llegar al fondo del asunto para determinar si existió responsabilidad política e incluso ver si corresponde ampliar la denuncia por la estafa de la que habría sido víctima el Estado uruguayo, porque la sociedad uruguaya tiene derecho a saber qué pasó en este proceso y quiénes fueron los responsables".