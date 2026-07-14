La comisión conformada especialmente para la designación del comisionado parlamentario penitenciario decidió este lunes elevar a la Asamblea General el nombre de Daniel Radío, quien de este modo ocupará la vacante generada en setiembre de 2025 a partir de la salida de Juan Miguel Petit. Luego de un primer proceso de elección en el que no se logró un consenso, a principios de junio se instaló un nuevo espacio legislativo para definir el sustituto de Petit. En ese ámbito se recibieron cinco nombres; tres de ellos ya se habían propuesto en la primera instancia (Julio Boffano, Gabriela Mendiguibel y Omar Sellanes) y dos se presentaron por primera vez (Radío y Patricia Peralta).
Humo blanco
Caso cerrado: Radío será el nuevo comisionado parlamentario penitenciario
El próximo miércoles se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que se haga efectiva la designación de Radío.