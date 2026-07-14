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Política

Humo blanco

Caso cerrado: Radío será el nuevo comisionado parlamentario penitenciario

El próximo miércoles se llevará a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que se haga efectiva la designación de Radío.

Daniel Radío.

Daniel Radío.

 Diego Lafalche / FocoUy
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La comisión conformada especialmente para la designación del comisionado parlamentario penitenciario decidió este lunes elevar a la Asamblea General el nombre de Daniel Radío, quien de este modo ocupará la vacante generada en setiembre de 2025 a partir de la salida de Juan Miguel Petit. Luego de un primer proceso de elección en el que no se logró un consenso, a principios de junio se instaló un nuevo espacio legislativo para definir el sustituto de Petit. En ese ámbito se recibieron cinco nombres; tres de ellos ya se habían propuesto en la primera instancia (Julio Boffano, Gabriela Mendiguibel y Omar Sellanes) y dos se presentaron por primera vez (Radío y Patricia Peralta).

Con el plazo cerrado para la recepción de candidaturas, la comisión recibió este lunes a Radío, Sellanes y Peralta para informarse sobre sus planteos para el cargo. Por encontrarse fuera del país, Boffano y Mendiguibel remitieron sus exposiciones por escrito. Únicamente Radío obtuvo, luego de las exposiciones, el apoyo de siete de los ocho legisladores –frenteamplistas, nacionalistas y colorados– presentes en la comisión para elevar su nombre a la Asamblea General. El único voto en contra de la elección de Radío fue el del diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle. El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que tampoco acompaña el nombramiento, no estuvo presente en sala al momento de la votación.

Está previsto que el próximo miércoles se lleve a cabo una sesión extraordinaria de la Asamblea General para que se haga efectiva la designación de Radío, dirigente del Partido Independiente, quien actualmente integra el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, quien preside la comisión que eligió a Radío, dijo que después de la designación se establecerá un plazo para la toma de posesión del cargo. En ese sentido, señaló que será necesario que Radío renuncie al Inisa, ya que se trata de funciones “incompatibles”.

Trayectoria de Radío

El dirigente del Partido Independiente Daniel Radío será el tercer comisionado desde la creación de la figura en 2003. Por ese puesto pasaron Álvaro Garcé y Petit, el primero vinculado al Partido Nacional y el segundo al Partido Colorado. El puesto está vacante desde setiembre del año pasado, cuando Petit, cuyo mandato estaba próximo a finalizar, renunció para asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Doctor en Medicina por la Universidad de la República, Radío fue diputado del Partido Independiente entre 2010 y 2020. En el gobierno de Luis Lacalle Pou asumió la titularidad de la Secretaría Nacional de Drogas. En este período, en setiembre del año pasado, reemplazó en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente a Eugenio Acosta, quien discrepó en varias oportunidades con el presidente del organismo, Jaime Saavedra. El gobierno todavía no ha anunciado quién ocupará ese puesto una vez que Radío asuma como comisionado parlamentario penitenciario.

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