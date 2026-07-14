Caso cerrado: Radío será el nuevo comisionado parlamentario penitenciario

La senadora frenteamplista Bettiana Díaz, quien preside la comisión que eligió a Radío, dijo que después de la designación se establecerá un plazo para la toma de posesión del cargo. En ese sentido, señaló que será necesario que Radío renuncie al Inisa, ya que se trata de funciones “incompatibles”.

Trayectoria de Radío

El dirigente del Partido Independiente Daniel Radío será el tercer comisionado desde la creación de la figura en 2003. Por ese puesto pasaron Álvaro Garcé y Petit, el primero vinculado al Partido Nacional y el segundo al Partido Colorado. El puesto está vacante desde setiembre del año pasado, cuando Petit, cuyo mandato estaba próximo a finalizar, renunció para asumir como director de la Institución Nacional de Derechos Humanos.

Doctor en Medicina por la Universidad de la República, Radío fue diputado del Partido Independiente entre 2010 y 2020. En el gobierno de Luis Lacalle Pou asumió la titularidad de la Secretaría Nacional de Drogas. En este período, en setiembre del año pasado, reemplazó en el directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente a Eugenio Acosta, quien discrepó en varias oportunidades con el presidente del organismo, Jaime Saavedra. El gobierno todavía no ha anunciado quién ocupará ese puesto una vez que Radío asuma como comisionado parlamentario penitenciario.