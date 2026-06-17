El Museo Sitio de Memoria Los Vagones habilitó su agenda para recorridos grupales

Las visitas se desarrollan con agenda previa y están pensadas especialmente para grupos organizados que deseen conocer el sitio y participar de instancias de reflexión en torno a la memoria, la verdad y la justicia. La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo educativo y la construcción de ciudadanía a partir del conocimiento del pasado reciente.

Los recorridos están disponibles los lunes entre las 13:00 y las 17:00 horas, y los jueves de 9:30 a 13:00 horas. Desde la organización se informó que las actividades se coordinan previamente mediante inscripción.

Formularios

Las personas o instituciones interesadas en participar deberán completar el formulario habilitado para reservar fecha y horario. Asimismo, por consultas adicionales, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

Con esta iniciativa, Canelones continúa impulsando políticas públicas vinculadas a la preservación de la memoria histórica y a la promoción de los derechos humanos, poniendo en valor un espacio emblemático para la construcción de una sociedad basada en la verdad, la justicia y el compromiso con el “Nunca Más”.