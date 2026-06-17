El Museo Sitio de Memoria Los Vagones, ubicado en la ciudad de Canelones, abrió la agenda para la realización de visitas guiadas grupales dirigidas a instituciones educativas, organizaciones sociales, colectivos y personas interesadas en profundizar en la memoria reciente y la defensa de los derechos humanos.
Una cita con la historia
El Museo Sitio de Memoria Los Vagones habilitó su agenda para recorridos grupales
El Museo Sitio de Memoria Los Vagones habilitó su agenda para recibir a grupos e instituciones interesados en conocer la historia del lugar.