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Derecho Humanos museo | Sitio de Memoria Los Vagones | Canelones

Una cita con la historia

El Museo Sitio de Memoria Los Vagones habilitó su agenda para recorridos grupales

El Museo Sitio de Memoria Los Vagones habilitó su agenda para recibir a grupos e instituciones interesados en conocer la historia del lugar.

Museo Sitio de Memoria Los Vagones

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El Museo Sitio de Memoria Los Vagones, ubicado en la ciudad de Canelones, abrió la agenda para la realización de visitas guiadas grupales dirigidas a instituciones educativas, organizaciones sociales, colectivos y personas interesadas en profundizar en la memoria reciente y la defensa de los derechos humanos.

La propuesta busca generar espacios de intercambio y reflexión sobre uno de los períodos más oscuros de la historia del país. El museo funciona en el lugar donde operó el ex Centro Clandestino de Detención y Tortura Los Vagones, en el barrio Olímpico de la capital canaria, durante los años del terrorismo de Estado.

Sitio de Memoria

Este espacio fue declarado Sitio de Memoria por la Comisión Honoraria de Sitios de Memoria en noviembre de 2019, en el marco de la Ley Nº 19.641. Posteriormente, el 22 de mayo de 2026, fue inaugurado como museo, con el objetivo de preservar la memoria colectiva y promover el conocimiento sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Las visitas se desarrollan con agenda previa y están pensadas especialmente para grupos organizados que deseen conocer el sitio y participar de instancias de reflexión en torno a la memoria, la verdad y la justicia. La iniciativa apunta a fortalecer el trabajo educativo y la construcción de ciudadanía a partir del conocimiento del pasado reciente.

Los recorridos están disponibles los lunes entre las 13:00 y las 17:00 horas, y los jueves de 9:30 a 13:00 horas. Desde la organización se informó que las actividades se coordinan previamente mediante inscripción.

Formularios

Las personas o instituciones interesadas en participar deberán completar el formulario habilitado para reservar fecha y horario. Asimismo, por consultas adicionales, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].

Con esta iniciativa, Canelones continúa impulsando políticas públicas vinculadas a la preservación de la memoria histórica y a la promoción de los derechos humanos, poniendo en valor un espacio emblemático para la construcción de una sociedad basada en la verdad, la justicia y el compromiso con el “Nunca Más”.

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