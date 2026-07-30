Ministerio del Interior entregó memorándum de inteligencia "perdido por 50 años"

Investigaciones judiciales previas sobre las circunstancias de la muerte de Balbi no pudieron hacerse con el documento porque el MI históricamente sostuvo que el archivo se encontraba “extraviado”.

Para hacer aparecer el archivo hizo falta que la jueza de lo Contencioso Administrativo, Maria Eugenia Ferrer, intimara a la secretaría de Estado a entregar el Memorándum. Además el MI apeló la primera condena de Ferrer, por lo que hubo que esperar a que un Tribunal de Apelaciones rechazara las pretensiones del ministerio sobre el Memorandum.

Al momento de su elaboración en 1975 dicho documento fue firmado por el comisario José Luis Telechea, jefe del Departamento 2 de la DNII. Se trata de una comunicación a la justicia militar posterior a la muerte del detenido.

La audiencia

“El ministerio finalmente ubicó el escrito y lo entregó, evitando así el pago de una multa por cada día de incumplimiento de la sentencia.

En su presentación ante el juzgado del 29 de junio, el abogado del ministerio justificó el hallazgo del documento. Cuando se respondió el pedido “la Administración no lograba encontrar el documento solicitado, dada su antigüedad, lo que hizo entender que no se contaba con el mismo”, manifestó. Sin embargo “por orden directa del Ministro de esta Cartera” se dispuso una búsqueda exhaustiva del documento “a fin de dar cumplimiento y demostrar la Buena Fe que siempre se tuvo”, agregó. Luego de “un importante operativo administrativo” pudo encontrarse el documento solicitado.

“La copia del Memorándum entregado es de muy difícil lectura”, señala el comunicado. “Mientras se intenta mejorar la calidad visual del Memorándum, Cruzar hizo entrega de la copia a Lille Caruso, viuda de Álvaro Balbi”, agregaron. A lo largo de las décadas “Caruso emprendió una infatigable búsqueda de la verdad, y acompañó los esfuerzos por la ubicación del texto elaborado por el Comisario Telechea a la justicia militar de la época”, expresaron.

La existencia del memorandum es conocida por su referencia en otros documentos de la dictadura y es considerado por los investigadores como “una tácita confesión del asesinato de Balbi” por parte del comisario.

El hallazgo del documento “es importante en la búsqueda de verdad y justicia” y no podría haber sido posible “sin este proceso de varios meses” que inició por la vía administrativa y terminó “con una contundente sentencia judicial”, agregaron.

Cainfo representó legalmente a Cruzar ante la justicia. Ambas instituciones resaltan que la sentencia “es un paso significativo en la vigencia del derecho de acceso a la información pública”. Y reafirman la necesidad “de revisar los mecanismos que llevan a la administración a rechazar las solicitudes de acceso” utilizando disposiciones improcedentes”a fin de mantener una cultura de opacidad en el ejercicio de la función pública y violando la normativa vigente”, concluyeron.

Como se lo toma

Lille Caruso, viuda de Balbi, dialogó con Caras y Caretas sobre qué encontró en el documento y cómo se siente con el hallazgo. “Todo lo que dice el memorándum yo lo sabía, pero de todas maneras es muy importante que estos asuntos estén avanzando”, expresó. “Da mucho trabajo, pero se lee” solamente es “ponerse los lentes y mirar con mucha atención”, agregó.

“Siempre peleas por un poco de justicia, lográs un poco y te empieza a conformar”, agregó. “Pero nunca me quedo contenta del todo, soy muy exigente”, subrayó. “Cuando se dan estos pasos, antes de pensar en lo siguiente, primero hay que agradecerle a los que hicieron el trabajo de encontrarlo”, señaló.

“Hay gente que hace todo por la voluntad de llegar a algo y hay otros que lo que quieren es lucirse”, reflexionó. “A los compañeros que trabajaron este por este tema les agradezco siempre la dedicación que han tenido”, expresó. “Para mí la gente que trabaja por la verdad, es la única que se merece todo mi apoyo”, reconoció. En Uruguay “lo que falta es la verdad en todos los temas”, evaluó.

“La justicia uruguaya es una risa, sin importar si los gobiernos son blancos, colorados, o frenteamplistas, son todos una risa”, criticó. “Lo que buscan es hacerse ver de que hacen cosas bien y eso me decepciona”, confesó.

En la sociedad “hay gente bien, pero en general no son justamente los que están dirigiendo, cada uno dirige mirando lo suyo”, lamentó. “Por supuesto que voto a los que pienso que van a hacer las cosas mejor, pero eso no es lo ideal”, matizó.