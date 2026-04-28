La Asociación Elena Quinteros se reunió con Orsi y propone declarar Sitio de Memoria el lugar de su secuestro

Por su parte, Celiberti recordó que la normativa vigente, establecida en la ley n.° 19.641, define el procedimiento para declarar estos espacios. Según indicó, el proceso requiere la presentación de un proyecto ante la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria, que funciona dentro del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este marco legal permite reconocer lugares vinculados a violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, con el objetivo de promover la reflexión y garantizar la no repetición.

Asociación Civil Maestra Elena Quinteros

La Asociación Civil Maestra Elena Quinteros fue fundada el 10 de diciembre de 2025 y surge como resultado de un proceso previo orientado a la recuperación de la vivienda donde ocurrió el secuestro. Desde su creación, la organización trabaja en la promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, así como en la preservación de la memoria histórica.

El encuentro con Orsi se inscribe en esa línea de acción, buscando respaldo institucional para avanzar en el reconocimiento del sitio. A medio siglo de la desaparición de Quinteros, la iniciativa pretende consolidar un espacio que contribuya a mantener viva su historia y a reforzar las políticas públicas vinculadas a memoria, verdad y justicia.