Inédito: Brasil validará condena a torturador uruguayo del Plan Cóndor.

Plan Cóndor

Las acciones por las cuales la Justicia resolvió acorralar judicialmente a Pedro Antonio Mato Narbondo se enmarcan en el andamiaje represivo que tejió la Operación Cóndor en el Cono Sur a lo largo de los años setenta y ochenta. Se trató de una red de colaboración secreta entre las dictaduras de la región que articuló el accionar de sus servicios de inteligencia y unidades militares para barrer las fronteras y capturar a los disidentes políticos.

El repertorio delictivo implicó secuestros clandestinos, detenciones ilegales, ltorturas, desapariciones forzadas y asesinatos; una mecánica que tuvo uno de sus episodios constitutivos en territorio bonaerense entre el 8 y el 9 de junio de 1976, fecha de los atentados que hoy examina el tribunal brasileño.

El proceso tiene su origen en los crímenes perpetrados los días 8 y 9 de junio de 1976 en Buenos Aires, cuando cuatro ciudadanos de origen italiano —Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu— fueron secuestrados, torturados y asesinados en un centro clandestino de detención.