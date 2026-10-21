El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil alcanzó la mayoría de votos necesaria para homologar la sentencia dictada por la Justicia italiana contra el expolicía uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, alias "El Burro", según reveló el periodista Lauro Jardim en su columna de O Globo. El fallo permitirá que el represor, condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, cumpla la pena en territorio brasileño, aunque adaptada al límite constitucional de 30 años de prisión que rige en el país vecino.
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Inédito: Brasil validará condena a torturador uruguayo del Plan Cóndor
El fallo permitirá que el represor Pedro Mato Narbondo, condenado a cadena perpetua en Italia por crímenes de lesa humanidad, cumpla la pena en Brasil, donde reside actualmente.