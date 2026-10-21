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Derecho Humanos Mato Narbondo | Plan Cóndor |

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Inédito: Brasil validará condena a torturador uruguayo del Plan Cóndor

El fallo permitirá que el represor Pedro Mato Narbondo, condenado a cadena perpetua en Italia por crímenes de lesa humanidad, cumpla la pena en Brasil, donde reside actualmente.

Inédito: Brasil validará condena a torturador uruguayo del Plan Cóndor.

Inédito: Brasil validará condena a torturador uruguayo del Plan Cóndor.

 O Globo
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Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil alcanzó la mayoría de votos necesaria para homologar la sentencia dictada por la Justicia italiana contra el expolicía uruguayo Pedro Antonio Mato Narbondo, alias "El Burro", según reveló el periodista Lauro Jardim en su columna de O Globo. El fallo permitirá que el represor, condenado a cadena perpetua en Italia por su participación en crímenes de lesa humanidad en el marco del Plan Cóndor, cumpla la pena en territorio brasileño, aunque adaptada al límite constitucional de 30 años de prisión que rige en el país vecino.

Sin precedentes

Radicado desde hace años en la ciudad fronteriza de Santana do Livramento (Río Grande del Sur), Narbondo no podía ser extraditado a Italia por poseer la nacionalidad brasileña. La decisión judicial marca un precedente sin antecedentes en el sistema de justicia norteño, al convertirse en la primera ocasión en que se dispone el cumplimiento de una pena efectiva por violaciones a los derechos humanos cometidas durante las dictaduras militares de la región.

Dentro de la Corte Especial del STJ, integrada por 15 magistrados, la postura del relator Sebastião Reis Júnior logró sumar ocho votos favorables para validar el fallo extranjero. La deliberación virtual, que concluyó con el voto del relator como tesis prevaleciente, superó la divergencia planteada por la ministra Isabel Gallotti. Gallotti, secundada únicamente por el juez João Otávio de Noronha, sostuvo que los hechos estaban alcanzados por la amnistía y cuestionó la falta de acreditación del planteo de notificación procesal en Italia.

Plan Cóndor

Las acciones por las cuales la Justicia resolvió acorralar judicialmente a Pedro Antonio Mato Narbondo se enmarcan en el andamiaje represivo que tejió la Operación Cóndor en el Cono Sur a lo largo de los años setenta y ochenta. Se trató de una red de colaboración secreta entre las dictaduras de la región que articuló el accionar de sus servicios de inteligencia y unidades militares para barrer las fronteras y capturar a los disidentes políticos.

El repertorio delictivo implicó secuestros clandestinos, detenciones ilegales, ltorturas, desapariciones forzadas y asesinatos; una mecánica que tuvo uno de sus episodios constitutivos en territorio bonaerense entre el 8 y el 9 de junio de 1976, fecha de los atentados que hoy examina el tribunal brasileño.

El proceso tiene su origen en los crímenes perpetrados los días 8 y 9 de junio de 1976 en Buenos Aires, cuando cuatro ciudadanos de origen italiano —Gerardo Gatti, María Emilia Islas de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernández y Juan Pablo Recagno Ibarburu— fueron secuestrados, torturados y asesinados en un centro clandestino de detención.

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