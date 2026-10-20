Pereira sobre Caso Bouvier: "Si no fue un acto político, yo no soy presidente del Frente Amplio"

En este marco, adelantó que en los próximos días ratificará a Ricardo Erlich y a Silvia Nane como responsables de programa, a quienes les encomendarán "no solo este tema, sino otros que son nudos que hay que tenerlos desatados antes de llegar al Congreso programático", instancia en la que, según dijo, "probablemente habrá pistas" del enfoque que tendrán las políticas tributarias de Uruguay. "Pero sobre todo queremos discutir en estos dos años para que la discusión tributaria no sea un tabú", agregó.

Transparencia, JUTEP y el caso Bouvier

Al ser consultado sobre los temas de transparencia en la agenda pública y el rol de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP), Pereira cuestionó las prioridades de la discusión política y enfatizó que la máxima preocupación debe enfocarse en que “el narcotráfico no se introduzca en la política”.

Respecto a la controversia generada en torno a la participación de Robert Bouvier, director de AFE, en un acto político partidario de la Lista 10, Pereira expresó: “¿Ustedes vieron las imágenes de TV Florida del asado en homenaje? Si eso no es un acto político yo no soy presidente del Frente Amplio”. A su juicio, la situación requería simplemente reconocer el error: “se resuelve diciéndo lo invitamos a un asado y nos pasamos de rosca”.

¿El gobierno debería destituir a Gandini?

Sobre la situación del director del puerto designado por la oposición, Jorge Gandini, cuya red de pagos fue involucrada en una causa judicial, y si el Gobierno debería tomar alguna definición al respecto, Pereira sostuvo que le corresponde al Partido Nacional expedirse sobre sus designados. "Yo creo que el Partido Nacional podría dar alguna señal. Es una dirección de este gobierno designada por el Partido Nacional. Es decir, es un garante [...]Nosotros no elegimos a Gandini para dirigir el puerto. Y probablemente no lo hubiéramos elegido".

"Cuando es un hombre de nuestra fila, nosotros medimos por nuestra vara, que es la vara de los valores y principios que rigen al Frente Amplio. Pero cuando no es un hombre de nuestro partido, el que tiene que laudar es el Partido Nacional, salvo que haya un laudo judicial".

No obstante, subrayó la importancia de aguardar el dictamen de la justicia antes de emitir juicios definitivos: “Hay que monitorear, hay que dejar que la justicia investigue, no hay por qué prejuzgar. Yo soy de los que creo que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y eso vale para Gandini y para cualquier otro”.