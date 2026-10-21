Felipe Rubini: una vida ligada al piano y un cumpleaños especial en la Sala Zitarrosa

Para este domingo 25 de octubre, las entradas pueden adquirirse a través de Abitab, Tickantel y Redpagos.

Un vínculo con la música desde la infancia

La historia de Felipe con la música comenzó mucho antes de que eligiera el piano. Sus padres tienen una escuela de música y, según contó, creció rodeado de instrumentos y melodías.

“Mi carrera como músico empezó a los siete años, porque mis padres tienen una escuela de música y ya desde chiquito, en la panza de mi mamá, la escuchaba tocar la guitarra”, recordó. También contó que cuando era niño, vio en Youtube un video de un reconocido pianista internacional, lo que lo “asombró”. Fue entonces cuando le dijo a sus padres que quería empezar a estudiar piano.

A pesar de su corta edad, Felipe Rubini participó de una gran cantidad de concursos además de recibir varias distinciones por su música. Fue ganador del Concurso Nacional de Piano en 2021, Compositor del año en el premio The Grace en 2022 además de ser nombrado como Embajador de la Paz por la organización Mil Milenios de Paz.

“Fue un gran nombramiento, la verdad estoy súper agradecido y contento con la gente de allí, de Milenio de Paz, porque estuvo muy bueno y fue una gran experiencia”, expresó. El reconocimiento también le permitió viajar a Argentina para tocar.

El pianista entiende que abrirse camino en ese ámbito en Uruguay puede ser difícil, pero destaca las oportunidades que ha tenido a lo largo de estos años. “Es algo bastante difícil acá en Uruguay poder tener ciertas distinciones, premios y esas cosas, pero por suerte, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de ir a concursos y haber ganado algún concurso”, comentó.

Las Piano Sessions: llevar canciones conocidas al piano

Además de su formación como pianista, Rubini viene desarrollando un ciclo de colaboraciones con artistas uruguayos. La propuesta, denominada Piano Sessions, consiste en invitar a músicos de diferentes géneros para llevar algunas de sus canciones más conocidas a un formato instrumental.

“La canción la elegimos entre los dos. Yo les pregunto por alguna canción que, obviamente, sea icónica del artista. Ellos nos dan varias opciones para elegir y yo elijo alguna de las que nos dicen”, detalló.

Para el joven músico, cada colaboración es también una instancia de aprendizaje. “Siempre voy aprendiendo cosas nuevas de cada Piano Session, para cambiar algunas cosas o para mejorar. Hay un montón de cosas”, señaló.

“Han salido todas las versiones muy lindas. La gente nos ha dicho que les ha gustado, así que seguimos con eso, porque son versiones nuevas de canciones que son icónicas del artista”.

Compartir ese proceso con músicos de reconocida trayectoria es, además, una fuente de satisfacción personal. “A mí me da un gran honor poder acompañar a esos artistas tan famosos”, afirmó.