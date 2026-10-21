El embajador de Israel "es un atrevido", dijo el senador frenteamplista Gustavo González

El Frente Democrático para la Liberación de Palestina, al que Al-Masri pertenece “es responsable de múltiples ataques terroristas contra la población israelí, incluido el del 7 de octubre de 2023, causando numerosas víctimas civiles”, aseguró en declaraciones a El País. Esta afirmación fue rechazada por el partido judío-palestino de Israel, Hadash, consultado por Caras y Caretas.

Contundente

“Como él es aliado” del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu “está acostumbrado a llevarse al mundo por delante, pero acá no lo va a llevar y menos a nosotros”, reclamó el senador. La oposición “se equivocó”, la dirigente palestina “no está en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos, ni de Naciones Unidas”, aclaró González en el programa de streaming Habitar el Pensamiento de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua.

“En la historia de Palestina, todo el pueblo ha luchado, y por ejemplo en la Intifada cuando venían a arrasar con tu pueblo y venía un pibe corriendo, le abrías la puerta para que entrara, y eso te hace aliado de la Intifada”, explicó. Se hace “por defender a un pueblo agredido, que es lo que no se entiende”, razonó.

“Puede ser que digan que fuiste terrorista por ayudar”, pero incluso Yaser Arafat “que después fue bendecido por el mundo occidental y cristiano también tomó las armas en determinado momento, esta mujer no” y tiene 79 años de edad “no va a venir, manda un video”, puntualizó.

El senador socialista aclaró que “una cosa es criticar al gobierno genocida y otra al pueblo judío”, y que él “tiene amigos judíos” pero que si las personas apoyan al gobierno israelí “también está en contra, ya sea judío, chino o italiano”. Un sector de la comunidad judía local “fue al Parlamento a decir que ellos apoyan a Gaza”, celebró.

La oposición “se entretiene con estas cosas, y arman este boniato, pero el lunes será el Día de la Mujer Palestina, se va a escuchar el video y vamos a discutir sobre cuál es la situación de la mujer palestina hoy”, sentenció.