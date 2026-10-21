Milei visita España y deja un reguero de insultos, puteadas y amenazas

La inquina contra Pedro Sánchez

En su séptima visita a España desde que asumió como mandatario, en diciembre de 2023, Milei afirmó también que "Pedrito" era "un corrupto".

Tras declararse amigo del diputado y líder del partido Voz (ultraderecha) Santiago Abascal, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del Partido Popular, derecha), embistió contra el socialismo por las políticas migratorias del Gobierno español.

Después de calificar a España como "la cuna del liberalismo", Milei consideró ante políticos españoles, empresarios y diplomáticos que tenían "una deuda de honor con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas".

"Abrazar la tiranía de los socialistas es lo que generó la decadencia de la Argentina. Vengo del futuro a advertirles", sostuvo en otro tramo de su intervención.

España responde

Pero los insultos no pasaron desapercibidos. Es así que el Ministerio de Exteriores de España condenó enérgicamente las declaraciones de Milei, así como su llamamiento a "sacar a los socialistas a patadas" del poder.

El Ministerio de Asuntos Exteriores "expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles. Igualmente, condenamos con toda rotundidad el llamamiento al uso de la violencia", señala el comunicado.

Madrid subrayó que España es un Estado soberano que no acepta injerencias externas ni ataques contra su líder y sus instituciones elegidas democráticamente.

Asimismo, calificó de "indigno" que el jefe de un país hermano visite España con el objetivo de "intentar fomentar un clima de polarización y violencia".

(En base a Sputnik y RT)