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Milei visita España y deja un reguero de insultos, puteadas y amenazas

El Ministerio español de Relaciones Exteriores consideró "indigna" de un jefe de Estado la posición de MIlei en su visita al país.

Milei insultando en España.

Milei insultando en España.

 Imagen tomada de la web
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Por Redacción Caras y Caretas

Entre gritos, insultos y amenazas, el presidente argentino, Javier Milei, realiza una visita a España donde, sin ningún escrúpulo, se dedica a respaldar la campaña electoral de la derecha local. Ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni los periodistas, y mucho menos los partidos de izquierda, se salvan de las opiniones del argentino.

Nada más llegar a España, Milei insultó a una periodista porque una pregunta no le gustó: la periodista española Julia Molina le preguntó si consideraba que su visita le resultaba "incómoda" al conservador Partido Popular y al ultraderechista VOX. En respuesta, el mandatario argentino dijo: "No sé, eso me parece una visión muy propia de gente corta intelectualmente y miserables políticos; quizás vale para tu caso".

Casi de inmediato arremetió contra su homólogo español, Pedro Sánchez, al acusarlo de dictador durante una conferencia. "España ha sabido acoger a cientos de miles de argentinos que escaparon de la miseria y falta de futuro, fruto del siniestro socialismo del siglo XXI, su sucursal argentina, que es el kirchnerismo y que ustedes padecen regularmente con el impresentable dictador de Pedro Sánchez", espetó en el Nueva Economía Forum que acogió el Real Casino Gran Círculo de Madrid.

La inquina contra Pedro Sánchez

En su séptima visita a España desde que asumió como mandatario, en diciembre de 2023, Milei afirmó también que "Pedrito" era "un corrupto".

Tras declararse amigo del diputado y líder del partido Voz (ultraderecha) Santiago Abascal, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (del Partido Popular, derecha), embistió contra el socialismo por las políticas migratorias del Gobierno español.

Después de calificar a España como "la cuna del liberalismo", Milei consideró ante políticos españoles, empresarios y diplomáticos que tenían "una deuda de honor con su propia sangre: sacar a los socialistas a patadas".

"Abrazar la tiranía de los socialistas es lo que generó la decadencia de la Argentina. Vengo del futuro a advertirles", sostuvo en otro tramo de su intervención.

España responde

Pero los insultos no pasaron desapercibidos. Es así que el Ministerio de Exteriores de España condenó enérgicamente las declaraciones de Milei, así como su llamamiento a "sacar a los socialistas a patadas" del poder.

El Ministerio de Asuntos Exteriores "expresa su más enérgica condena ante los insultos y calumnias dirigidos por Javier Milei al presidente del Gobierno, a España y a los españoles. Igualmente, condenamos con toda rotundidad el llamamiento al uso de la violencia", señala el comunicado.

Madrid subrayó que España es un Estado soberano que no acepta injerencias externas ni ataques contra su líder y sus instituciones elegidas democráticamente.

Asimismo, calificó de "indigno" que el jefe de un país hermano visite España con el objetivo de "intentar fomentar un clima de polarización y violencia".

(En base a Sputnik y RT)

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