Gabriel Nánchez, de la Lista 11, defendió la representación sindical en las elecciones del BPS

La participación de los trabajadores en la seguridad social

Nánchez explicó que la integración social en los organismos públicos responde a una concepción democrática que busca ampliar la participación más allá de los partidos políticos. En el caso del BPS, el directorio está integrado por representantes del Poder Ejecutivo y de los sectores sociales vinculados a la seguridad social.

Según señaló, el modelo uruguayo tiene un valor que no siempre se reconoce, especialmente si se considera la participación de trabajadores, jubilados, pensionistas y empresarios en las decisiones de un organismo que incide directamente en la vida de miles de personas.

El dirigente sindical también vinculó esa tradición con la historia de la organización colectiva de los trabajadores. En ese sentido, destacó la trayectoria del movimiento sindical uruguayo y la importancia de la unidad de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), que cumple 60 años.

Para Nánchez, la representación social no es un elemento secundario, sino una herramienta para que los sectores involucrados en la seguridad social tengan voz en las decisiones que afectan sus derechos.

“Hay toda una manija contra las organizaciones sociales”

Uno de los cuestionamientos centrales del representante de la Lista 11 estuvo dirigido a los discursos que, a su entender, buscan generar rechazo hacia las organizaciones sindicales.

“Hay toda una manija siempre contra las organizaciones sociales”, expresó durante la entrevista.

Nánchez consideró que esa actitud pretende instalar una división entre las organizaciones y el resto de la población, pese a que las decisiones en materia de seguridad social afectan tanto a quienes están sindicalizados como a quienes no lo están.

“Cuando se avanza o se retrocede en la seguridad social, no se mira si sos afiliado a un sindicato o no”, afirmó.

El planteo apunta a una cuestión central de la discusión previsional: las decisiones sobre jubilaciones, pensiones y condiciones de acceso a las prestaciones tienen consecuencias que trascienden la pertenencia a una organización sindical. Por eso, el dirigente defendió la participación de los trabajadores como parte de una representación más amplia de los intereses sociales.

La reforma previsional, en el centro de la discusión

Nánchez también se refirió a la reforma previsional aprobada durante el gobierno anterior y sostuvo que sus consecuencias forman parte de las preocupaciones que deben orientar la discusión actual.

El dirigente cuestionó que una transformación de ese alcance se haya aprobado mediante mayorías parlamentarias sin que, a su juicio, se desarrollara un proceso de discusión social equivalente a la magnitud de sus efectos.

“Venimos de una reforma previsional que fue más allá de todo lo que estamos hablando”, señaló, antes de advertir que sus consecuencias se proyectan tanto sobre el presente como sobre el futuro.