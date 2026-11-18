"En la batalla, en el gobierno, la verdadera diferencia se hace en los 1,800,000 votos que están acá y que no vamos a esperar del directorio relegado que nos venga a decir qué es lo que tienen que hacer, porque hasta pereza me da esperar que perezosos vengan y nos digan qué es lo que tenemos que hacer", aseveró Da Silva.

A su juicio, la agrupación Alianza País y la Lista 40 han sido las encargadas de fijar la agenda política de la oposición durante el último año, por lo que instó a traducir esa hegemonía discursiva en un despliegue territorial efectivo durante los meses de verano.

Reivindicación de la "Ética de la Gente Común"

En el cierre de su intervención, el legislador remarcó que el Partido Nacional debe enfocarse en representar las aspiraciones cotidianas de los trabajadores y familias de a pie, alejándose de las discusiones palaciegas y asumiendo un rol de vanguardia política.

"Este partido debería estar pensando en estrategia, debería estar pensando en los valores, debería estar pensando en tantas y tantas cosas que tiene por delante. Debería estar reivindicando la ética de los de a pie, la ética de la gente común y corriente, la gente que anda en la calle, la gente que lo que quiere es progresar, trabajar, vivir tranquilo, tener un domingo en paz en una feria con un nieto o con un sobrino", concluyó Da Silva.

Video tomado de cuenta de X de Leo Sarro.