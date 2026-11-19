Por su parte, el diputado Federico Casaretto explicó tras la votación que el motivo principal de la interpelación es la permanencia de la jerarca en su puesto a pesar de la rectificación presidencial. El legislador expresó su expectativa de que la instancia parlamentaria derive en la renuncia de Lustemberg y no descartó impulsar una eventual moción de censura si ello no ocurre, afirmando que la oposición recorrerá "todos los caminos que haya que recorrer".

En sus declaraciones, Casaretto sostuvo que la marcha atrás del Poder Ejecutivo no revierte consecuencias como el reclamo de la familia de Soledad Barrera ni la renuncia de once integrantes de la Comisión Honoraria de Salud Pública. Además, si bien valoró positivamente la intervención del presidente Orsi al revisar la resolución, señaló que la asesoría jurídica de Presidencia concluyó que "no había elementos nuevos" para reducir la sanción y calificó la decisión ministerial original de "arbitraria", reiterando sus cuestionamientos sobre la continuidad de la ministra en el cargo.