La Cámara de Representantes aprobó este miércoles la convocatoria a régimen de interpelación de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, con 48 votos afirmativos —aportados por el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente e Identidad Soberana— frente a 48 votos negativos. La sesión, fijada para el próximo martes 24 de noviembre a las 10:00 horas, tendrá como miembro interpelante al diputado nacionalista Federico Casaretto y se centrará en la actuación de la cartera en el caso de la anestesista Inés Miralles.
Caso Miralles
Interpelación a Lustemberg será el martes y la oposición va por la renuncia de la ministra
El miembro interpelante espera que la instancia derive en la renuncia de Lustemberg y no descartó impulsar una eventual moción de censura si ello no ocurre.