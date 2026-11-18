El Banco de Previsión Social (BPS) anunció los detalles correspondientes al pago de la tradicional canasta de fin de año, beneficio económico extraordinario que alcanzará a un universo cercano a los 166.000 jubilados y pensionistas en todo el territorio nacional. La erogación, dispuesta para mitigar el impacto económico en los sectores pasivos de menor capacidad contributiva durante el cierre del año, se efectivizará a partir del próximo 2 de diciembre, coincidiendo con el calendario de cobro de las pasividades.
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De acuerdo con la información oficial proporcionada por la institución, el monto fijado para la partida especial de este período se ubica en 3.293 pesos por única vez. El beneficio está dirigido a titulares de jubilaciones, pensiones por sobrevivencia, vejez e invalidez, así como a los beneficiarios de las prestaciones de asistencia a la vejez otorgadas a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Requisitos de acceso, topes de ingresos y plazos administrativos
Para acceder a la percepción de la canasta de fin de año, los pasivos deben cumplir con una serie de condiciones reglamentarias establecidas por el organismo de seguridad social. Entre los requisitos indispensables figura contar con residencia permanente en el país y percibir ingresos personales mensuales inferiores a 21.888 pesos. Asimismo, en el caso de los pensionistas, la normativa exige tener 65 años o más cumplidos al cierre del período de control.
Por otra parte, las autoridades recordaron que aquellos jubilados con ingresos provenientes de la acumulación con otras cajas previsionales o amparados por convenios internacionales deben acreditar que más del 50 % de sus servicios registrados corresponden al BPS. En situaciones particulares, como en el caso de pensionistas por sobrevivencia que no perciben el beneficio de forma directa, se habilitan los mecanismos de presentación de declaraciones juradas a través de los servicios en línea con usuario personal o en las dependencias presenciales de la institución.
Modalidades de pago y operativa en el calendario de diciembre
El abono de la partida especial se realizará de manera automática a través de los canales habituales que utilizan los beneficiarios para percibir sus haberes mensuales, ya sea mediante acreditación en cuentas bancarias, instrumentos de dinero electrónico o en las redes de habilitadas de cobranza descentralizada.
Con esta medida, el Banco de Previsión Social busca asegurar una asistencia financiera complementaria para los hogares de adultos mayores más vulnerables, articulando el pago de la partida extraordinaria con el cronograma general de pasividades que moviliza la economía doméstica en el tramo final del año.