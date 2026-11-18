Por otra parte, las autoridades recordaron que aquellos jubilados con ingresos provenientes de la acumulación con otras cajas previsionales o amparados por convenios internacionales deben acreditar que más del 50 % de sus servicios registrados corresponden al BPS. En situaciones particulares, como en el caso de pensionistas por sobrevivencia que no perciben el beneficio de forma directa, se habilitan los mecanismos de presentación de declaraciones juradas a través de los servicios en línea con usuario personal o en las dependencias presenciales de la institución.

Modalidades de pago y operativa en el calendario de diciembre

El abono de la partida especial se realizará de manera automática a través de los canales habituales que utilizan los beneficiarios para percibir sus haberes mensuales, ya sea mediante acreditación en cuentas bancarias, instrumentos de dinero electrónico o en las redes de habilitadas de cobranza descentralizada.

Con esta medida, el Banco de Previsión Social busca asegurar una asistencia financiera complementaria para los hogares de adultos mayores más vulnerables, articulando el pago de la partida extraordinaria con el cronograma general de pasividades que moviliza la economía doméstica en el tramo final del año.