"Ante esta realidad, las partes involucradas admitieron la contradicción y el error, al punto de que, tras una reunión entre Daecpu y la Intendencia de Montevideo, recibimos una llamada de las autoridades de Daecpu asegurándonos que estaríamos en el Carnaval". Sin embargo, horas más tarde la Intendencia de Montevideo les informó que "no se nos habilitaría y que tendríamos que apelar a una instancia legal".

"En pocos días fuimos víctimas de un error humano en el Jurado que nos dejó fuera del Concurso y luego fuimos avisados de que pasábamos al Carnaval, algo que finalmente no sucedió. Araca la Cana no merece este trato. Seguiremos dando esta pelea donde corresponda", cerró el comunicado de la murga.

¿Va para la Justicia?

Desde Araca la Cana no descartan llevar esta resolución al plano de la justicia, y ya cuentan con Ignacio Duran como el representante. La Bruta buscará que se revierta el fallo y poder estar en el próximo Carnaval.

Sin embargo, el artículo 22 del Reglamento de Admisión podría jugarles en contra. El mismo indica que en caso de empate para un cupo extra o en el último lugar, "el Jurado de Admisión resolverá el orden de prelación por mayoría simple de votos entre sus tres miembros evaluadores".