Planificación a largo plazo

Desde OSE destacaron que la ratificación de Casupá responde a una visión de planificación a largo plazo que complementa otras iniciativas en curso dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Los técnicos del organismo subrayaron que la ubicación geográfica del embalse ofrece condiciones óptimas tanto por la calidad del agua como por su capacidad de regulación del caudal, lo que reducirá la vulnerabilidad del sistema actual frente a eventos climáticos extremos.

A pesar de las discusiones políticas y técnicas que han rodeado las distintas alternativas de inversión hídrica en los últimos años, la administración reafirmó que los plazos administrativos y de gestión ambiental siguen su curso conforme al cronograma previsto. Con este anuncio, el directorio busca llevar tranquilidad a la población y dejar en claro que la ejecución de la obra es una prioridad ineludible para la seguridad hídrica del Uruguay en las próximas décadas.