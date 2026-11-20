Las autoridades de Obras Sanitarias del Estado (OSE) confirmaron de manera oficial el avance definitivo para la construcción de la represa sobre el arroyo Casupá, en el departamento de Florida. El organismo busca consolidar esta obra de infraestructura hídrica como el eje central para garantizar el suministro de agua dulce y prevenir futuras crisis de abastecimiento en Montevideo y la zona metropolitana.
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El proyecto, que cuenta con estudios técnicos avanzados y respaldo financiero internacional, tiene como objetivo principal generar una reserva estratégica de agua bruta destinada a alimentar la planta potabilizadora de Aguas Corrientes. De acuerdo con lo expresado por la cúpula del ente estatal, la represa permitirá almacenar un volumen significativo de agua dulce, asegurando el consumo de más de la mitad de la población del país incluso ante escenarios de sequías prolongadas similares a la emergencia hídrica vivida en 2023.
En el marco de esta ratificación, autoridades del directorio de OSE y equipos técnicos mantuvieron un encuentro abierto con productores agropecuarios y vecinos de la zona de influencia. Durante la instancia de intercambio, los representantes rurales plantearon sus inquietudes respecto al impacto territorial de la obra, el régimen de expropiaciones, las compensaciones económicas y la necesidad de asegurar la continuidad de sus actividades productivas y el acceso al agua para el ganado. Por su parte, los jerarcas se comprometieron a mantener un canal de diálogo permanente y a trabajar en medidas de mitigación que contemplen la realidad social y económica de los establecimientos locales.
Planificación a largo plazo
Desde OSE destacaron que la ratificación de Casupá responde a una visión de planificación a largo plazo que complementa otras iniciativas en curso dentro de la cuenca del río Santa Lucía. Los técnicos del organismo subrayaron que la ubicación geográfica del embalse ofrece condiciones óptimas tanto por la calidad del agua como por su capacidad de regulación del caudal, lo que reducirá la vulnerabilidad del sistema actual frente a eventos climáticos extremos.
A pesar de las discusiones políticas y técnicas que han rodeado las distintas alternativas de inversión hídrica en los últimos años, la administración reafirmó que los plazos administrativos y de gestión ambiental siguen su curso conforme al cronograma previsto. Con este anuncio, el directorio busca llevar tranquilidad a la población y dejar en claro que la ejecución de la obra es una prioridad ineludible para la seguridad hídrica del Uruguay en las próximas décadas.