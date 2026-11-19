La noche de fallos en la prueba de admisión para el Concurso Oficial del Carnaval 2027, que pese a no tener mayores sorpresas entre los clasificados, dejó consigo una gran polémica que involucra a la histórica murga, Araca la Cana, que finalmente será parte de la fiesta de febrero.
reavivando la polémica
Bombazo en Carnaval: Araca la Cana consigue cupo y puede haber cambios en el jurado para febrero
Daecpu y la Intendencia de Montevideo (IM) resolvieron abrir un sobrecupo por lo que Araca la Cana participará del Carnaval.