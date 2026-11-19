Con este resultado, Peñarol se quedó con la Tabla Anual, lo que le otorga un lugar en la final del Campeonato Uruguayo dónde aguarda por el ganador del partido entre Racing y Liverpool. Además, el carbonero obtiene su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

¿Cómo se define el Campeonato Uruguayo?

El próximo viernes 27 de noviembre en el Campus de Maldonado, Racing y Liverpool chocarán en las semifinales. Los campeones de los torneos cortos se medirán buscando entrar en la definición.

Quien gane ese encuentro, además de clasificar a la fase de grupos de la Libertadores, deberá jugar ante Peñarol dos partidos para definir quien se queda con el máximo trofeo del fútbol uruguayo.