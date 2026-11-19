Peñarol derrotó por 3 a 0 a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, resultado que le permitió ganar la Tabla Anual. De esta manera, el carbonero espera en la final al ganador de Racing o Liverpool con quien irá por el Campeonato Uruguayo, además de asegurar su presencia en la próxima Copa Libertadores.
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Peñarol se quedó con la tabla Anual, espera en la final y se aseguró la Libertadores
El carbonero goleó a Cerro Largo, resultado que le dio la Tabla Anual en la última fecha del Clausura. Aguarda al ganador de Racing ante Liverpool.