Ollas populares: siete años de trabajo barrial y un encuentro para proyectar futuro

«Alrededor de las ollas y merenderos populares no solamente se comparte comida, se construyen relaciones y vínculos que van más allá de la alimentación», señaló.

En ese sentido, explicó que el encuentro pretende llevar los resultados del relevamiento a la discusión colectiva, poner en común los diagnósticos y pensar cómo continuar el trabajo comunitario en el actual contexto social, político y económico.

Casi siete años de trabajo y organización barrial

Corrales destacó que las ollas y merenderos populares llevan casi siete años de actividad ininterrumpida, una experiencia que, a su entender, requiere instancias de evaluación y reflexión sobre las prácticas desarrolladas.

«Una necesidad permanente es la sistematización de esto. Y mucho más importante incluso es la reflexión sobre nuestra propia práctica, porque eso nos permite acumular», sostuvo.

Para el referente de la coordinadora, estas instancias permiten comprender el alcance de las redes solidarias y reconocer que su tarea no se limita a garantizar un plato de comida. En muchos barrios, estos espacios también funcionan como lugares de encuentro, referencia y contención frente a distintas problemáticas sociales.

Entre ellas mencionó especialmente la violencia y las dificultades que atraviesan las comunidades. En ese escenario, consideró que los vínculos construidos alrededor de las iniciativas populares representan una herramienta para fortalecer las respuestas colectivas.

«La reflexión es profundamente política»

Durante la entrevista, Corrales también reivindicó la dimensión política de estas experiencias, aunque aclaró que no se refiere a una actividad partidaria o electoral, sino a la responsabilidad de las comunidades frente a los problemas que viven cotidianamente.

«Esa reflexión es profundamente política, en el sentido no partidario, electoral, sino en cuanto a hacernos cargo de los problemas que vivimos en nuestros barrios y en nuestras comunidades», expresó.

Asimismo, advirtió sobre la importancia de fortalecer las redes comunitarias en un contexto atravesado por discursos de odio, propuestas de soluciones fáciles y distintas formas de demagogia.

Desde esa perspectiva, el cuarto encuentro buscará consolidar la organización popular y avanzar en la construcción de un tejido social y comunitario capaz de responder a los múltiples problemas que atraviesan los barrios.

La convocatoria está dirigida a ollas populares, merenderos y colectivos solidarios, con el objetivo de compartir experiencias, debatir sobre el trabajo realizado y construir perspectivas comunes para los próximos años.