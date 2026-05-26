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Derecho Humanos Mariana Zaffaroni | historias | nietos recuperados

Nietos recuperados

Mariana Zaffaroni: "Historias dolorosas nacidas de una tragedia"

En el marco del Mes de la Memoria, Mariana Zaffaroni, habló en Legítima Mañana sobre el libro “Los nietos te cuentan cómo fue. Historias de identidad ”.

Mariana Zaffaroni en Legítima Mañana.

Mariana Zaffaroni en Legítima Mañana.
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Consecuencias del terrorismo de Estado

La publicación reúne 13 relatos atravesados por las consecuencias del terrorismo de Estado y el plan represivo coordinado entre dictaduras del Cono Sur. El objetivo de la obra, según explicó Zaffaroni, fue acercar esas experiencias a adolescentes y jóvenes sin perder la profundidad emocional que implica hablar de desapariciones, apropiaciones y búsqueda de identidad.

“Son historias dolorosas, son historias que nacen de una tragedia y eso no se puede cambiar”, afirmó la autora durante la entrevista. Sin embargo, aclaró que el desafío estuvo en encontrar una forma de narrarlas que permitiera generar identificación con lectores jóvenes. “Lo que tratamos fue de poner el foco en las emociones de los protagonistas, en cómo ellos lo vivieron, en cómo transitaron esos momentos”, señaló.

Zaffaroni explicó que el proyecto surgió cuando la editorial propuso adaptar las historias para nuevas generaciones. Aunque inicialmente esa no era la idea original, tanto ella como Argento consideraron que era una oportunidad para tender puentes entre el pasado reciente y los jóvenes lectores.

Contar las vivencias

En ese sentido, sostuvo que el libro evita un tono solemne o distante y apuesta a contar las vivencias desde experiencias universales. “Los jóvenes y los adolescentes también sufren, también se alegran, sienten amor, tienen amigos. Tratamos de contarlo desde un lenguaje común, que es el de las emociones humanas”, expresó.

La escritora también remarcó que el texto mantiene la voz genuina de quienes atravesaron esos procesos. “No hicimos una traducción de lo que los entrevistados decían. Fueron conversaciones donde preguntábamos, ‘contanos cómo te sentiste, qué pensaste, qué te pasó’”, explicó.

La propia historia de Zaffaroni forma parte de ese universo narrativo. Hija de los uruguayos Jorge Zaffaroni y María Emilia Islas, secuestrados en Buenos Aires en 1976 durante la coordinación represiva del Plan Cóndor, fue apropiada por un agente vinculado a la SIDE argentina y criada bajo otra identidad. Tras años de búsqueda y luego de haber sido trasladada ilegalmente a Paraguay por su familia apropiadora, recuperó su identidad en 1992.

Embed - #59 Legítima Mañana | Con Leandro Grille, Agustina Alejandro y Natalia Carrau

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