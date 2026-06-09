Tres exmilitares procesados con prisión por la desaparición de Luis Eduardo González

González era estudiante de medicina y obrero. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en el gremio estudiantil.

Fue detenido el 13 de diciembre de 1974 en su domicilio en Montevideo junto a su esposa, embarazada de cuatro meses. Fue conducido al Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 6, ubicado donde hoy se encuentra la cárcel de Do,mingo Arena. Allí fue torturado e interrogado durante días incluso en presencia de su esposa. Fue visto por última vez con vida el 25 de diciembre en condiciones físicas muy deterioradas.

Posteriormente el Ejército emitió un comunicado de requisitoria afirmando que se había fugado.

Desaparecido desde 1974

Según el informe de la Comisión para la Paz (2003) falleció el 26 de diciembre de 1974 a causa de las torturas recibidas. El informe de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005), no precisa fecha de muerte y señala que esta ocurrió a fines de diciembre de 1974.

De acuerdo a la investigación realizada con el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, determinó que los responsables de la detención fueron los integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).