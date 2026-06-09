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Derecho Humanos

justicia

Tres exmilitares procesados con prisión por la desaparición de Luis Eduardo González

González fue detenido en diciembre de 1974 y desde entonces permanece desaparecido; tres exmilitares que lo torturaron marchan a prisión.

Exmilitares que secuestraron a Luis Eduardo González a prisión.

Exmilitares que secuestraron a Luis Eduardo González a prisión.

 Gastón Britios / FocoUy
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Tres exmilitares fueron procesados con prisión por la desaparición forzada de Luis Eduardo González González, ocurrida en el Regimiento de Caballería Nº 6 en diciembre de 1974. Se trata de los militares en situación de reforma Glauco Yanone, Mario Aguerrondo y Gustavo Criado.

El procesamiento fue dispuesto este martes por la jueza en lo penal de 27º turno, Isaura Tórtora.

Aguerrondo y Criado cumplirán prisión domiciliaria. Yannone De León cumplirá la prisión en el establecimiento carcelario de Domingo Arena donde se encuentra actualmente.

González era estudiante de medicina y obrero. Militaba en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en el gremio estudiantil.

Fue detenido el 13 de diciembre de 1974 en su domicilio en Montevideo junto a su esposa, embarazada de cuatro meses. Fue conducido al Regimiento de Caballería Mecanizada Nº 6, ubicado donde hoy se encuentra la cárcel de Do,mingo Arena. Allí fue torturado e interrogado durante días incluso en presencia de su esposa. Fue visto por última vez con vida el 25 de diciembre en condiciones físicas muy deterioradas.

Posteriormente el Ejército emitió un comunicado de requisitoria afirmando que se había fugado.

Desaparecido desde 1974

Según el informe de la Comisión para la Paz (2003) falleció el 26 de diciembre de 1974 a causa de las torturas recibidas. El informe de las Fuerzas Armadas al Presidente de la República (2005), no precisa fecha de muerte y señala que esta ocurrió a fines de diciembre de 1974.

De acuerdo a la investigación realizada con el fiscal de Delitos de Lesa Humanidad Ricardo Perciballe, determinó que los responsables de la detención fueron los integrantes del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA).

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