El próximo 13 de agosto se llevará a cabo el 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía, una instancia de diálogo e intercambio que convocará a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y personas migrantes para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la movilidad humana en Uruguay.
Para debatir sobre movilidad humana
Con inscripción previa: Cancillería abre sus puertas al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía
Cancillería abrió la convocatoria al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía, una jornada para reflexionar sobre la movilidad humana.