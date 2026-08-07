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Derecho Humanos 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía | Cancillería | migrantes

Para debatir sobre movilidad humana

Con inscripción previa: Cancillería abre sus puertas al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía

Cancillería abrió la convocatoria al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía, una jornada para reflexionar sobre la movilidad humana.

Cancillería abre convocatoria al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía el 13 de agosto.

Cancillería abre convocatoria al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía el 13 de agosto.

 Ilustrativa
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El próximo 13 de agosto se llevará a cabo el 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía, una instancia de diálogo e intercambio que convocará a representantes de instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, la academia, organismos internacionales y personas migrantes para reflexionar sobre los desafíos y oportunidades de la movilidad humana en Uruguay.

La actividad, que comenzará a las 08:30 horas en el Anfiteatro Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores, es organizada por la Red de Apoyo a la Movilidad Humana y cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación, así como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Inclusión de las personas migrantes

El encuentro se ha pensado como un espacio de referencia para el intercambio de experiencias y la construcción de propuestas en torno a las políticas migratorias y los procesos de integración. En esta decimosexta edición, el eje central será la convivencia y la interculturalidad, con mesas temáticas orientadas a fortalecer el diálogo entre los distintos actores vinculados a la movilidad humana.

La jornada servirá para promover la articulación interinstitucional y generar un ámbito de reflexión sobre la inclusión de las personas migrantes, el reconocimiento de la diversidad cultural y la construcción de sociedades más integradoras.

Además de representantes del Estado, participarán organizaciones sociales, especialistas del ámbito académico, organismos internacionales y personas migrantes, quienes compartirán perspectivas y experiencias sobre los desafíos actuales de la migración y las estrategias para fomentar una convivencia basada en el respeto, la igualdad de derechos y la interculturalidad.

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