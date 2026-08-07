Con inscripción previa: Cancillería abre sus puertas al 16.º Encuentro Migración y Ciudadanía

La actividad, que comenzará a las 08:30 horas en el Anfiteatro Reinaldo Gargano del Ministerio de Relaciones Exteriores, es organizada por la Red de Apoyo a la Movilidad Humana y cuenta con el respaldo del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General para Asuntos Consulares y de Vinculación, así como de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).