Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Matosas | Leo Ramos |

otra vez al cruce

Audef salió en respaldo de Leo Ramos y apuntó contra Gustavo Matosas

La asociación de entrenadores, exige que se respete el artículo 17 del Código de Ética Gremial, algo que a su entender el actual entrenador de Danubio no hizo.

Audef apuntó contra Matosas.

Audef apuntó contra Matosas.

 Dante Fernandez / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

En el mismo, se reitera la vigencia del artículo 17 del Código de Ética Gremial en el que se dispone que “los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cuál han sido contratados. Esto implica que no podrá desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato”.

Es por esto, que la Audef mostró su “apoyo” a Leo Ramos, “rechazando esta y todas las transgresiones del Código de Ética Gremial”. No es la primera vez que la asociación apunta contra Matosas, quien luego de haber sido cesado Diego Monarriz, se desempeñó como Gerente Deportivo y entrenador de manera simultánea.

Temas

Te puede interesar