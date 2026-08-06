Audef salió en respaldo de Leo Ramos y apuntó contra Gustavo Matosas

En el mismo, se reitera la vigencia del artículo 17 del Código de Ética Gremial en el que se dispone que “los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cuál han sido contratados. Esto implica que no podrá desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato”.