Audef salió en respaldo de Leo Ramos y apuntó contra Gustavo Matosas

Luego de la decisión de Danubio de cortar el proceso de Leo Ramos como el entrenador principal, anunciando a Gustavo Matosas como el nuevo DT del franjeado, este jueves la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol (Audef) emitió un duro comunicado.
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En el mismo, se reitera la vigencia del artículo 17 del Código de Ética Gremial en el que se dispone que “los entrenadores contratados por un club deberán cumplir la función para la cuál han sido contratados. Esto implica que no podrá desempeñar otra función en dicha institución hasta que hayan transcurrido seis meses de la terminación de su contrato”.
Es por esto, que la Audef mostró su “apoyo” a Leo Ramos, “rechazando esta y todas las transgresiones del Código de Ética Gremial”. No es la primera vez que la asociación apunta contra Matosas, quien luego de haber sido cesado Diego Monarriz, se desempeñó como Gerente Deportivo y entrenador de manera simultánea.