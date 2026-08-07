Chau ciclón: se alejan las tormentas y se abre paso a un fin de semana frío y estable en Uruguay

Tras el tránsito de una masa de aire inestable y la formación de un ciclón extratropical que afectó al territorio nacional entre el jueves 6 y la mañana de este viernes 7 de agosto, las condiciones meteorológicas en Uruguay comienzan a estabilizarse de manera paulatina. Tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como la agencia privada de meteorología brasilera MetSul coinciden en un escenario de baja probabilidad de precipitaciones y marcado descenso térmico para las próximas jornadas.
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Balance y situación actual
Durante las últimas horas, el paso del sistema ciclónico generó intensas ráfagas de viento de entre 70 y 100 km/h en la franja costera y zona sur del país, además de tormentas puntualmente severas en los departamentos del centro y norte.
A lo largo de la jornada de este viernes, los vientos del sector Sudoeste irán amainando gradualmente, dando paso a una disminución importante de la nubosidad en la mayor parte del territorio nacional.
De acuerdo con el informe oficial de Inumet y la evaluación meteorológica de MetSul:
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Viernes 7 de agosto: Cielos despejándose hacia la tarde/noche con bajas sensaciones térmicas. Temperaturas máximas generales de entre 11 °C y 16 °C a nivel nacional.
Sábado 8 de agosto: Jornada fría a fresca, con cielos algo nubosos y periodos de mayor cobertura. Mínimas estimadas en 5 °C y máximas que oscilarán los 12 °C en el Área Metropolitana y zona Sur. Vientos moderados del sector Oeste.
Domingo 9 de agosto: Predominio de tiempo claro y algo nuboso, sin probabilidad de lluvias. Temperaturas mínimas en el entorno de los 6 °C y máximas de 11 °C, acompañadas por rachas de viento del Sudoeste de hasta 40–50 km/h.