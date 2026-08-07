Chau ciclón: se alejan las tormentas y se abre paso a un fin de semana frío y estable en Uruguay

Tras el tránsito de una masa de aire inestable y la formación de un ciclón extratropical que afectó al territorio nacional entre el jueves 6 y la mañana de este viernes 7 de agosto, las condiciones meteorológicas en Uruguay comienzan a estabilizarse de manera paulatina. Tanto el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) como la agencia privada de meteorología brasilera MetSul coinciden en un escenario de baja probabilidad de precipitaciones y marcado descenso térmico para las próximas jornadas.