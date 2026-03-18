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Desarrollo económico en América Latina y el Caribe: reflexiones del FMI en el BID

América Latina y el Caribe pueden reducir vulnerabilidades al fortalecer sus cadenas de suministro y convertirse en proveedores de materiales procesados.

La mirada del FMI y el BID sobre la economía latinoamericana.

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En las recientes Reuniones Anuales del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, el Subdirector Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Nigel Clarke, abordó temas esenciales para el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Su discurso se centró en tres ejes fundamentales: la fortaleza de la región, la resiliencia de las cadenas de suministro, y la creación de un entorno normativo propicio para la inversión.

Fortaleza Regional y Recursos Estratégicos

Clarke inició destacando la posición ventajosa de América Latina y el Caribe, que cuenta con una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, donde las fuentes renovables representan aproximadamente el 69% de la generación. La región no solo es un importante productor de energía, con cerca de 9,7 millones de barriles de petróleo diarios, sino que también juega un papel crucial en el suministro de minerales críticos. Países como Chile, Perú y México representan alrededor del 37% de la producción mundial de cobre, mientras que el triángulo del litio, que incluye a Argentina, Bolivia y Chile, posee la mitad de los recursos globales del mineral.

Estas fortalezas presentan una oportunidad significativa: América Latina y el Caribe pueden reducir vulnerabilidades internas al fortalecer sus cadenas de suministro y convertirse en proveedores confiables de materiales procesados, no solo de materias primas.

Resiliencia de las Cadenas de Suministro

Clarke destacó la importancia de fortalecer las cadenas de valor a través de la diversificación. Mencionó que la concentración de la producción en pocos países podría generar cuellos de botella en sectores críticos. Utilizó el ejemplo de Chile, que diversificó su suministro de gas natural para mejorar su fiabilidad energética, resaltando que los mercados cerrados aumentan el riesgo de concentración.

La integración regional es clave para aumentar la resiliencia, disminuyendo costos comerciales y facilitando una mejor asignación de recursos. Además, la colaboración con otros países a través de acuerdos comerciales, como el reciente pacto entre la Unión Europea y Mercosur, brindaría oportunidades para las empresas mediante un acceso más amplio y opciones de abastecimiento.

Entorno Normativo y Fomento a la Inversión

Clarke subrayó la necesidad de un entorno normativo que favorezca la inversión. Resaltó que las inversiones requieren confianza en políticas sostenibles y previsibles. Un marco normativo estable, junto con instituciones fuertes, es fundamental para atraer inversiones privadas a largo plazo y maximizar el potencial de las cadenas de valor.

El discurso de Nigel Clarke en el BID pone de manifiesto una oportunidad única para América Latina y el Caribe. A través de decisiones de políticas efectivas, la región puede beneficiarse de cadenas de suministro más resilientes, convertirse en un proveedor confiable y lograr un crecimiento económico más estable. Con un enfoque en la diversificación y un entorno normativo favorable, los países pueden aspirar a mejores empleos y niveles de vida más altos, asegurando su prosperidad a largo plazo.