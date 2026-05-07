Este uruguayo ya llenó el álbum del Mundial 2026: ¿Cuánto crees que le costó?

Aunque reside en Punta del Este, viajó especialmente a Montevideo para aumentar las posibilidades de conseguir las figuritas pendientes. Recorrió lugares clásicos de intercambio como Tres Cruces y también la zona de 8 de Octubre.

En esa última parada se encontró con Cara de Jaula, quien terminó siendo clave para completar el álbum. “Cuando me quedaban solo 43 figuritas, decidí ir hasta 8 de Octubre para intercambiar con Cara de Jaula”, relató. El momento quedó registrado en redes y el video ya ronda el millón de reproducciones en Instagram.

Figuritas de Coca Cola

Para conseguir las últimas 50 figuritas comunes, Lemus tuvo que entregar una enorme cantidad de repetidas. “Él te cambiaba 3 figuritas por 1. Como yo tenía 400 repetidas y me faltaban 50 para completar el álbum, terminé dejando 150 figuritas”, contó.

Sin embargo, todavía faltaba un último desafío: las figuritas especiales de edición Coca-Cola. Estas solo podían conseguirse mediante una promoción que exigía canjear tres tapitas por un sobre especial.

“Tuve que comprar 45 Coca-Colas de litro y medio para obtener todas las tapitas necesarias. Imaginate la cara de la gente en el supermercado cuando me vieron con un carro lleno de botellas”, recordó entre risas.

Un álbum: 900 figuritas

Según explicó, completar el álbum fue “toda una odisea”. Durante tres días abrió más de 200 sobres y pegó alrededor de 900 figuritas. “Es el álbum con más figuritas de la historia de los Mundiales. Fue muchísimo trabajo”, afirmó.

En total, el youtuber estimó que invirtió cerca de 500 dólares entre cajas, sobres adicionales, intercambios y promociones para convertirse en uno de los primeros coleccionistas del mundo en completar el álbum del Mundial 2026.