Ante el agravamiento de las condiciones climáticas pronosticadas por Inumet, el Gobierno Nacional anunció el adelantamiento de la alerta roja para la protección de personas en situación de calle. La medida, que entra en vigor este jueves a las 17:00 horas, faculta a las autoridades a realizar traslados obligatorios hacia los centros de contingencia.
Medidas de protección
Gobierno activa alerta roja: traslado de personas en situación de calle será obligatorio desde este jueves
Desde las 17h, el Mides y la Policía trasladarán de forma obligatoria a refugios y centros militares ante el riesgo por el pronóstico de Inumet.