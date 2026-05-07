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gobierno | Situación de Calle |

Medidas de protección

Gobierno activa alerta roja: traslado de personas en situación de calle será obligatorio desde este jueves

Desde las 17h, el Mides y la Policía trasladarán de forma obligatoria a refugios y centros militares ante el riesgo por el pronóstico de Inumet.

El gobierno busca un nuevo plan para las personas en situación de calle.

El gobierno busca un nuevo plan para las personas en situación de calle.

 Foto: FocoUy
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Ante el agravamiento de las condiciones climáticas pronosticadas por Inumet, el Gobierno Nacional anunció el adelantamiento de la alerta roja para la protección de personas en situación de calle. La medida, que entra en vigor este jueves a las 17:00 horas, faculta a las autoridades a realizar traslados obligatorios hacia los centros de contingencia.

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó en conferencia de prensa que la decisión busca salvaguardar la integridad física de los ciudadanos más vulnerables. Bajo este protocolo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con el apoyo de la Policía para asegurar que ninguna persona permanezca a la intemperie durante la vigencia de la alerta.

Alerta Roja: Traslado Obligatorio de Personas en Situación de Calle

Para dar respuesta inmediata a la demanda de plazas, se han dispuesto dos puntos estratégicos de recepción que comenzarán a operar esta semana:

  • Escuela de Policía: Ubicada en Camino Maldonado.

  • Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército: Ubicado en la zona de Av. de las Instrucciones.

Expansión de la red de refugios

En una segunda fase operativa, el Gobierno prevé la apertura de nuevos espacios para garantizar la cobertura total:

  • Zona Metropolitana: Se habilitará un centro entre las localidades de La Paz y Las Piedras (Canelones).

  • Montevideo: Apertura de un nuevo refugio en el barrio Aguada.

"La prioridad absoluta es la preservación de la vida. Tal como se procedió en 2025, actuaremos con celeridad para asegurar que el despliegue logístico cubra todos los puntos críticos", señaló Sánchez.

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