Gobierno activa alerta roja: traslado de personas en situación de calle será obligatorio desde este jueves

El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, confirmó en conferencia de prensa que la decisión busca salvaguardar la integridad física de los ciudadanos más vulnerables. Bajo este protocolo, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) contará con el apoyo de la Policía para asegurar que ninguna persona permanezca a la intemperie durante la vigencia de la alerta.