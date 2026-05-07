La guerra contra Irán hunde la producción de la OPEP a mínimos no vistos desde 1990

Producción actual: El bombeo conjunto cayó a 20,55 millones de barriles diarios en abril.

Caída mensual: Solo en abril, la producción mermó en 420.000 barriles diarios, sumándose al desplome récord de marzo, donde se perdieron 8,6 millones de barriles .

Países más afectados: Kuwait lideró las pérdidas el mes pasado (-470.000 bpd), seguido por Arabia Saudita e Irán, este último afectado directamente por el bloqueo estadounidense.

Ormuz: El epicentro de la crisis

El bloqueo del Estrecho de Ormuz se ha consolidado como el factor determinante de este colapso. A pesar de una tregua firmada el 7 de abril entre Washington y Teherán, la paz parece lejana. El fracaso de las negociaciones ha derivado en un bloqueo naval mutuo que impide el tránsito seguro de buques comerciales entre el Golfo Pérsico y el Mar Arábigo.