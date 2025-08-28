Desempleo en Uruguay fue del 6,9 % en julio, la cifra más baja en lo que va de 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ine_uruguay/status/1961112385583735146&partner=&hide_thread=false Actividad, Empleo y Desempleo - Total País

Julio 2025



Tasa de actividad: 64,2%

Tasa de empleo: 59,8%

Tasa de desempleo: 6,9%



— INE Uruguay (@ine_uruguay) August 28, 2025

En junio la tasa de desempleo se ubicó en un 7,3 por ciento.

El organismo considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo".

"Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días", detalla el INE.

Entre las personas ocupadas, se estima que el 9,1 por ciento se encuentra subempleada, mientras que quienes no se registran en la seguridad social por su trabajo principal representan 22,4 por ciento.

El INE considera subempleados quienes trabajan menos de 40 horas por semana y desearían hacerlo por más tiempo.