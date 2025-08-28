Hacete socio para acceder a este contenido

Datos

Desempleo en Uruguay fue del 6,9 % en julio, la cifra más baja en lo que va de 2025

Desempleo en el país alcanza su mínimo de 2025 con una tasa del 6,9 % en julio, lo que significa 138.900 personas desocupadas.

Desempleo en Uruguay fue del 6,9 % en julio, la cifra más baja en lo que va de 2025.

Desempleo en Uruguay fue del 6,9 % en julio, la cifra más baja en lo que va de 2025.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La tasa de desempleo en Uruguay fue del 6,9 por ciento en julio, la cifra más baja en lo que va de 2025, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

"En julio del 2025 para el total país la tasa de actividad se situó en 64,2 por ciento, la tasa de empleo en 59,8 por ciento y la tasa de desempleo en 6,9 por ciento", indicó el organismo en un informe.

En el séptimo mes del año se registraron 138.900 personas desocupadas, indicó el INE.

En junio la tasa de desempleo se ubicó en un 7,3 por ciento.

El organismo considera como desempleado "a toda persona que durante el período de referencia considerado no está trabajando por no tener empleo, que lo busca activamente y está disponible para comenzar a trabajar ahora mismo".

"Por definición, también son desocupados aquellas personas que no están buscando trabajo debido a que aguardan resultados de gestiones ya emprendidas y aquellas que comienzan a trabajar en los próximos 30 días", detalla el INE.

Entre las personas ocupadas, se estima que el 9,1 por ciento se encuentra subempleada, mientras que quienes no se registran en la seguridad social por su trabajo principal representan 22,4 por ciento.

El INE considera subempleados quienes trabajan menos de 40 horas por semana y desearían hacerlo por más tiempo.

