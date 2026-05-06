Madre de Nacho Suárez volvió a denunciar irregularidades ante la INDDHH y cuestionó al Ministerio del Interior

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La nueva denuncia de la madre de Nacho Suárez ante la INDDHH

El escrito, firmado por la madre de Nacho, Claudia Gularte Roth Bentancor y el Dr. Rodrigo Rey -al que accedió Caras y Caretas- solicita a la INDDHH que impulse el expediente iniciado en 2024 en esa institución y exija información al Juzgado Penal de 45° Turno y al Ministerio del Interior. Además, los firmantes solicitan un pronunciamiento institucional sobre el estado de la investigación, a casi tres años de la muerte de su hijo, en una causa que tuvo tres fiscales y muy pocas diligencias.

En ese sentido, la defensa de la familia de Nacho Suárez acusó puntualmente al exfiscal Leonardo Morales, por una parálisis casi total de la investigación por parte de la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno desde mayo de 2023 hasta setiembre de 2024.

Las irregularidades en la investigación denunciadas abarcan desde fallas críticas en la recolección de pruebas hasta un patrón de inacción institucional por parte de la Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno en primer lugar (la cual fue intimada el año pasado por la jueza de garantías) y por parte del Ministerio del Interior, por la ocultación de imágenes de la autopsia por parte de funcionarios de Policía Científica que nunca fueron sumariados ni investigados, apunta la denuncia de la madre de Nacho.

Asimismo, cuestionaron que nunca fueron incorporadas a la carpeta investigativa las imágenes de las cámaras corporales (GoPro) que llevaban ese día los efectivos de la Guardia Republicana que actuaron en el operativo de seguridad.

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Deficiencias en la investigación e irregularidades en la recolección de pruebas

A su vez, la denuncia advierte la pérdida de evidencia física, debido a que la Policía omitió recuperar la ropa de la víctima en el hospital donde supuestamente murió (testigos dijeron a Caras y Caretas que lo llevaron fallecido desde el estadio) lo que resultó en la pérdida de evidencia fundamental, tal como lo fue la omisión durante varios meses de las fotos de la autopsia.

También se denunció que la autopsia realizada por el Instituto Técnico Forense (ITF) omitió hacer un análisis intensivo de las heridas que recibió Nacho por parte de los policías actuantes y no cumplió con los estándares del Protocolo de Minnesota, un instrumento internacional que codifica los estándares debidos para la investigación de muertes producidas en circunstancias donde la responsabilidad del Estado (en este caso del Ministerio del Interior) pueda estar comprometida.

Según la denuncia, el Estado brindó respuestas "materialmente vacías" ante pedidos de acceso a la información pública sobre el operativo policial que terminó en la "muerte violenta" del joven de 21 años. Al respecto, el Ministerio del Interior cargó las culpas al Club Atlético Peñarol y afirmó repetidamente que el procedimiento policial fue "regular" y ajustado a derecho, aunque admitió que no realizó ninguna investigación interna, sumario administrativo o actuación disciplinaria para verificarlo.