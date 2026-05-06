Investigan si hay restos de tres uruguayos desaparecidos en vertedero de Chile

La presidenta de la Inddhh, Mariana Mota, confirmó que autoridades uruguayas y chilenas investigan si en un vertedero de basura ubicado en la comuna de Macul, en Santiago de Chile hay restos de hasta 30 detenidos desaparecidos durante la dictadura, entre ellos tres connacionales y un niño de 11 años.
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INDDHH
La información fue confirmada este miércoles por la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), Mariana Mota, en diálogo con La Diaria Radio. Según un informe del medio chileno Ciper, en el predio podrían hallarse hasta 30 cuerpos, entre los cuales también habría un ciudadano brasileño y un niño de 11 años.
Mota explicó que esta línea de investigación se suma a las tareas que ya se realizan en Uruguay, donde la búsqueda continúa activa en predios militares como el Batallón 14 y en la zona de la Gruta de Lourdes, área que durante la dictadura estuvo bajo dominio del Batallón 13.
Víctimas uruguayas en Argentina
Además, la titular de la Inddhh destacó que existe un equipo de trabajo en Argentina que indaga la posible presencia de cuerpos de víctimas uruguayas en ese país, en el marco de una coordinación regional para dar con el paradero de los desaparecidos. La causa chilena se enmarca en los esfuerzos por esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cono Sur durante las dictaduras del Plan Cóndor.