Investigan si hay restos de tres uruguayos desaparecidos en vertedero de Chile

Mota explicó que esta línea de investigación se suma a las tareas que ya se realizan en Uruguay, donde la búsqueda continúa activa en predios militares como el Batallón 14 y en la zona de la Gruta de Lourdes, área que durante la dictadura estuvo bajo dominio del Batallón 13.

Víctimas uruguayas en Argentina

Además, la titular de la Inddhh destacó que existe un equipo de trabajo en Argentina que indaga la posible presencia de cuerpos de víctimas uruguayas en ese país, en el marco de una coordinación regional para dar con el paradero de los desaparecidos. La causa chilena se enmarca en los esfuerzos por esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Cono Sur durante las dictaduras del Plan Cóndor.