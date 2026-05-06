Orsi aseguró que visitó el portaaviones porque "le convenía a Uruguay"

Dijo que no tuvo comunicaciones en el oficialismo sobre estos cuestionamientos, y agregó: "La libertad es lo mejor que nos puede pasar".

Aseguró que cuando recibió la invitación, la analizó y concluyó que concurrir "le convenía a la República Oriental del Uruguay aceptar la invitación; podía aceptarla o no aceptarla".

"Son reflexiones que hago con mi equipo, y dejemos que pase", aseguró.

Visita con críticas

Reconoció que esperaba críticas tanto desde el Frente Amplio (FA) como del Pit-Cnt.

Sobre las críticas del ministro de Trabajo Juan Castillo, señaló: "Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace".

"La libertad antes que nada. Salvo cuando son temas particulares de cada ministerio. Los ministros son actores políticos también, a mí no me molesta, para nada", agregó.

"Cuando estuve ahí no encontré ningún militar uruguayo en la tripulación. Había militares de Colombia, México, Ecuador, Guayana. Va a estar cinco días el portaviones en Brasil", concluyó Orsi.

El mandatario visitó el portaaviones el pasado sábado 2 de mayo en compañía del embajador de Estados Unidos, el italo-uruguayo Lou Rinaldi.

El Nimitz se encuentra realizando un viaje alrededor del continente y ya ha sido visitado por los presidente de Chile, Juan Antonio Kast, y de Argentina, Javier Milei.