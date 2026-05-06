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Política

polémico

Orsi aseguró que visitó el portaaviones porque "le convenía a Uruguay"

El mandatario visitó el portaaviones el pasado 2 de mayo, actitud que recibió una lluvia de cuestionamientos tanto del FA como de la oposición.

Orsi en el acto del Primero de Mayo.

Orsi en el acto del Primero de Mayo.

 Gastón Britos / FocoUy
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"Soy presidente del Uruguay, no estoy aquí y no hago política exterior representando una fuerza política", respondió el presidente Yamandú Orsi al ser interrogado por las razones de su cuestionada visita al portaaviones estadounidense USS Nimitz.

Orsi habló con la prensa a la salida del homenaje a Zelmar Michelini realizado en el Paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Allí fue preguntado por la visita a la nave de Estados Unidos en compañía del embajador norteamericano en Uruguay, Lou Rinaldi.

"Es el precio de la libertad y el precio de la responsabilidad de un jefe de Estado. Soy presidente del Uruguay, no estoy aquí y no hago política exterior representando una fuerza política, lo hago pensando en lo que le conviene al Uruguay", afirmó.

Dijo que no tuvo comunicaciones en el oficialismo sobre estos cuestionamientos, y agregó: "La libertad es lo mejor que nos puede pasar".

Aseguró que cuando recibió la invitación, la analizó y concluyó que concurrir "le convenía a la República Oriental del Uruguay aceptar la invitación; podía aceptarla o no aceptarla".

"Son reflexiones que hago con mi equipo, y dejemos que pase", aseguró.

Visita con críticas

Reconoció que esperaba críticas tanto desde el Frente Amplio (FA) como del Pit-Cnt.

Sobre las críticas del ministro de Trabajo Juan Castillo, señaló: "Que sean mis ministros no quiere decir que los amordace".

"La libertad antes que nada. Salvo cuando son temas particulares de cada ministerio. Los ministros son actores políticos también, a mí no me molesta, para nada", agregó.

"Cuando estuve ahí no encontré ningún militar uruguayo en la tripulación. Había militares de Colombia, México, Ecuador, Guayana. Va a estar cinco días el portaviones en Brasil", concluyó Orsi.

El mandatario visitó el portaaviones el pasado sábado 2 de mayo en compañía del embajador de Estados Unidos, el italo-uruguayo Lou Rinaldi.

El Nimitz se encuentra realizando un viaje alrededor del continente y ya ha sido visitado por los presidente de Chile, Juan Antonio Kast, y de Argentina, Javier Milei.

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