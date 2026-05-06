Torque venció por 1 a 0 a Palestino de Chile por la Copa Sudamericana

Con gol de Franco Pizzichillo a los 50 minutos de juego, Montevideo City Torque derrotó a Palestino de Chile por la Copa Sudamericana, en partido jugado este miércoles en el Estadio Centenario.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Ahora Montevideo City Torque deberá enfrentar a Deportivo Riestra (Argentina), el martes 19 de mayo a las 19:00 horas, en el Estadio Centenario.
MC TORQUE:
Franco Torgnascioli, Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera, Franco Pizzichillo (83′ Diogo Guzmán), Bautista Kociubinski, Gonzalo Montes, Esteban Obregón, Salomón Rodríguez y Ramiro Lecchini (73′ Juan Quintana).
Director técnico: Marcelo Méndez.
Suplentes: Gastón Rodríguez, Mathías Aguiar, José Tarán, Nicolás Pérez, Kevin Silva, Sebastián Cáceres, Lucas Duré, Facundo Martínez, Alexander Da Silva y Yonatan Muñoz.
PALESTINO:
Sebastián Pérez, Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dilan Zúñiga, Nicolás Meza, Bryan Carrasco (70′ Martín Araya), Sebastián Gallegos, Francisco Montes (70′ Jason León), César Munder (50′ Ronnie Fernández) y Nelson Da Silva (80′ Gonzalo Tapia).
Director Técnico: Guillermo Farré.
Suplentes: Sebastián Salas, Antonio Ceza, José Bizama, Julián Fernández, Ian Alegría, Albert Gómez, Dilan Salgado.
Jueces: Yender Herrera, asistido por Migdalia Rodríguez y Paolo García. Cuarto árbitro: Emikar Calderas. VAR: Stefani Escobar, José Martínez (Jueces de Venezuela).